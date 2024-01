Makakové v Thajsku se kvůli covidu naučili používat kamenné nástroje, zuby si čistí lidskými vlasy

Makakové dlouhoocasí začali používat kamenné nástroje, zjistila studie

Bylo to během lockdownu, kdy přišli o jídlo od turistů

Rychle se však adaptovali, aby přežili

Používání kamenných nástrojů je považováno za důležitý krok v evoluci člověka. O tom, zda to bylo před dvěma nebo třemi miliony let, se stále diskutuje, ale byl to důležitý odrazový můstek ve vývoji lidské civilizace do dnešní podoby.

Než se začneme obávat, že se makakové dlouhoocasí vydali na stejnou cestu jako my před těmi několika miliony let, je důležité si uvědomit, že nejsou jediní. Ačkoliv je toto chování velmi vzácné, projevovali ho v minulosti i jiní primáti, jako šimpanzi, kapucíni a barmští makakové dlouhoocasí. Už v roce 2004 vědci zjistili, že zdejší makakové začali využívat lidských vlasů k čištění zubů, což dokonce začali učit i své potomky.

Neúspěšné pokusy

Asi před pěti lety se Elisa Bandiniová a Claudio Tennie, výzkumníci z Birminghamské univerzity, pokoušeli vycvičit 31 makaků dlouhoocasých, aby používali kamenné nástroje ke zpracování ořechů. Avšak dle jejich poznatků nebyli makakové schopni se to naučit, a to ani individuálně, ani ve skupině.

Nebyl to ovšem jediný pokus zaměřující se na naučení makaků této dovednosti. Suchinda Malaivijitnond, výzkumnice z Chulalongkornovy univerzity v Bangkoku, po desetiletém pozorování stovek těchto primátů na ostrově Koh Ped rovněž uznala, že tyto nástroje nepoužívají.

Covid vše změnil

Když ale udeřila covidová pandemie, přišlo dříve hojně navštěvované thajské město Pattaya o turisty, stejně jako blízký ostrov Koh Ped, na kterém zase makakové přišli o svůj zdroj potravy. Byli totiž zvyklí, že jim turisté vozili mango, okurky a ořechy. Nyní se však museli naučit obstarávat si vlastní potravu.

Když ostrov po skončení restrikcí Malaivijitnond se svým týmem navštívila, spatřila dva dospělé samce, jak používají kameny k otevření lastur ústřic. Začátkem března letošního roku se tam vědci vrátili, aby toto chování systematicky vyhledávali. Viděli, jak si 17 opic poněkud neohrabaně ukazuje kamenné nástroje, zvedá je do výše ramen a hází je na ústřici, aby ji rozbily.

Z nedostatku motivace

Vědci věří, že nedostatek potravy motivoval makaky dlouhoocasé k hledání nového způsobu, jak si ji obstarat. To pravděpodobně vedlo k tomuto chování. Nejsou si však jistí, zda je vymyslel nějaký jedinec a ostatní opice se po něm opičily, nebo na ně přišlo více opic současně.

Naopak s jistotou lze říct, že makakové dlouhoocasí jsou velmi přizpůsobiví a své chování mění v závislosti na okolních podmínkách. Vzhledem k tomu, že se na ostrově opět zvýšil počet turistů, bude zajímavé sledovat, zda si místní makakové tuto dovednost udrží, nebo ji zapomenou.