Majitelé iPhonů tento měsíc od Applu dostanou hutný dárek v podobě 5 milionů skladeb

Apple v srpnu roku 2021 koupil službu Primephonic, která nabízela streamování klasické hudby. Krátce po akvizici byla služba ukončena a její předplatitelé získali jako bolestné půlroční předplatné Apple Music zdarma. Kalifornská firma zároveň přislíbila, že v budoucnu připraví pro milovníky vážné hudby speciální aplikaci. Dlouho se nic nedělo, nyní se však aplikace Apple Music Classical objevila v App Store.

Aplikace slibuje přístup k širokému katalogu klasických skladeb, jejich počet bude přesahovat 5 milionů. Spousta nahrávek bude k poslechu ve vysokém rozlišení (až 192 kHz/24 bit), tisíce skladeb dokonce bude k dispozici s prostorovým zvukem. Apple se pyšní tím, že tisíce alb v knihovně budou exkluzivní tituly. Kromě hudby bude aplikace poskytovat přístup k psanému obsahu, jako jsou biografie skladatelů, popisy klíčových děl a různí průvodci klasickou hudbou.

Introducing Apple Music Classical, the new app designed specifically for classical music. Pre-order today on the @AppStore. https://t.co/lwnF4Dx4ua pic.twitter.com/F8uMKMVm2i

— Apple Music Classical (@AppleClassical) March 9, 2023