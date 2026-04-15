Majitelé hodinek Galaxy Watch zuří, ve velkém hlásí problémy s výdrží

- Vlastníci chytrých hodinek od Samsungu zažívají v poslední době krušné časy
- Někteří z nich hlásí, že jejich hodinkám rapidně klesla výdrž na jedno nabití
- Za problémem patrně stojí nadměrná aktivita služeb Google Play
Baterie je v případě chytrých hodinek velké téma. Na jedné straně zde máme plnohodnotné chytré hodinky, které ale na jedno nabití moc nevydrží, zatímco na druhé straně tu jsou hodinky s kompromisy, co se týče funkcí, avšak s mnohem delší výdrží. Když už se ale rozhodnete, že budete preferovat plnohodnotné chytré hodinky a s nižší výdrží se nějak smíříte, jistě by vás nepotěšilo, kdyby už tak slabá výdrž byla ještě nižší, než čekáte.
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Výdrž Galaxy Watch je u některých uživatelů tristní
To je zřejmě případ některých uživatelů hodinek Galaxy Watch, kteří se v posledních dnech ozvali na Redditu, aby se podělili o své frustrující zkušenosti s aktualizací služeb Google Play, která zřejmě vybíjí baterii rychleji než obvykle. Jak je z diskuze patrné, někteří uživatelé hodinek Galaxy Watch zaznamenali výrazný pokles výdrže baterie. Tento problém se týká celé řady modelů, jako jsou Galaxy Watch 6, 7, 8 nebo Ultra. Ačkoli se snížení maximální výdrže liší, příčina problému je zřejmě v nadměrné aktivitě služeb Google Play.
Někteří tvrdí, že problém začal po nedávné aktualizaci, zatímco jiní uvádějí, že žádná aktualizace nebyla provedena, a přesto tyto problémy zaznamenávají. Jako u každého softwarového problému je dobré zařízení nejprve restartovat, pokud je to možné, nebo alespoň vymazat mezipaměť. Je těžké přesně odhadnout, jak rozšířený tento problém je, protože několik lidí na Redditu, kteří problém hlásí, není zrovna reprezentativní vzorek.
Pakliže se ale bude jednat o rozšířenější problém, jistě jej Samsung brzy odstraní. V minulosti jsme již byli svědky případů, kdy byla aktualizace vydána nebo byly problémy vyřešeny potichu bez jakéhokoli oznámení. Prozatím nezbývá než situaci sledovat, a pokud patříte mezi uživatele, kteří jsou touto chybou postiženi, tak doufat, že ji Samsung co možná nejdříve opraví.