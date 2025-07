macOS obsahuje nebezpečnou zranitelnost. Upozornil na ni hlavní konkurent

V systému macOS 15.4 a částečně i iOS 15.4 byla objevena zranitelnost

Ta umožňovala hackerům krást data prostřednictvím vyhledávacího enginu Spotlight

Na chybu upozornila expertní skupina konkurenčního Microsoftu

Potenciálně velmi nebezpečná zranitelnost vyhledávacího enginu Spotlight se objevila v systému macOS. Útočníci ji mohli zneužít pro odcizení citlivých dat z napadených počítačů. Pikantní na tom je, že chybu odhalily bezpečnostní systémy konkurenčního Microsoftu, který s Applem bojuje jak na trhu se softwarem, tak i hardwarem.

macOS měl problém

Expertní skupina Microsoft Threat Intelligence objevila zranitelnost systému macOS, která by mohla útočníkům umožnit odcizení soukromých dat ze souborů, které jsou běžně chráněny funkcí Transparency, Consent, and Control (TCC). Týká se to dat ze složky Stažené soubory, metadat, které využívá Apple Intelligence, ale také informace o poloze uživatele, historie vyhledávání prostřednictvím Spotlight nebo citlivých metadat z fotek a videí v aplikaci Fotky.

„Připomínáme, že TCC je technologie navržená tak, aby zabránila aplikacím v přístupu k osobním informacím uživatelů, včetně služeb pro určování polohy, dat z kamery, mikrofonu, bez předchozího souhlasu a vědomí uživatelů. Jediným legitimním způsobem, jak může aplikace získat přístup k těmto službám, je schválení uživatelem prostřednictvím vyskakovacího okna v uživatelském rozhraní nebo udělení přístupu pro jednotlivé aplikace v nastavení operačního systému,“ uvádí Microsoft.

Microsoft spolupracoval s Applem

Podle svých slov nahlásil zranitelnost č. CVE-2025-31199 společnosti Apple, která promptně zareagovala a vydala aktualizaci na konci března 2025. Dlužno podotknout, že zranitelnost se týkala macOS 15.4 Sequoia a okrajově také iOS 15.4, update pak zamířil na všechny potenciálně postižené uživatele.

Přestože se neprokázalo, že by přes zranitelnost došlo k napadení nějakého zařízení, je striktně doporučeno nainstalovat si nejnovější aktualizaci operačního systému, pokud používáte zařízení, jež by mohlo být potenciálně ohroženo tímto útokem. V příspěvku na svém blogu pak Microsoft blíže specifikuje, co za zranitelností (přezdívanou „Sploitlight“) stálo a jak mohl případný útok vypadat.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.