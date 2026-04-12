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MacBook Neo za 299 Kč měsíčně. Mobil Pohotovost nasadila absolutně nejlepší cenu

PR článek
PR článek 12. 4. 20:19
MacBook Neo

MacBook Neo je nejdostupnějším počítačem v historii Applu. Za sedmnáct tisíc jde o skvělou koupi. Pokud ho ale chcete za ještě lepší cenu, můžete si teď novinku bezkonkurenčně levně pronajmout. Mobil Pohotovost srazila cenu pronájmu na pouhých 299 Kč měsíčně. Za tři roky tak zaplatíte podstatně méně, než je běžná pořizovací cena.

MacBook Neo za tři stovky měsíčně

U Mobil Pohotovosti si můžete MacBook Neo pronajmout od chvíle, co se začal prodávat. Teď je ale pronájem ještě výhodnější – měsíčně vychází na pouhých 299 Kč. Za tři roky používání tak zaplatíte jen 10 746 Kč, což je o znatelný kus méně ve srovnání se standardní prodejní cenou 16 990 Kč.

Obrovskou výhodou služby je, že zařízení zůstává po celou dobu pronájmu kryté zárukou, tedy celé tři roky. Navíc vám Mobil Pohotovost v případě záruční opravy bezplatně zapůjčí náhradní MacBook zdarma, takže nezůstanete ani jeden den bez pracovního nástroje.

MacBook Neo

Levnější je nyní i pronájem dalších nových MacBooků. Například tenký a lehký MacBook Air M5 nyní vychází na 459 Kč měsíčně. Pro náročnější uživatele je připravený profesionální MacBook Pro M5 startující na 799 Kč měsíčně.

Záruka 3 roky a možností odpočtu DPH

Také u těchto modelů získáváte naprosto stejné výhody – záruku po celé tři roky a jistotu náhradního zařízení v případě záruční opravy. U všech zařízení navíc platí, že jejich pronájem je dostupný i pro podnikatele s možností využít plný odpočet DPH. Celý proces pronájmu vyřídíte kompletně online a na pár kliknutí.

Měsíční ceny pronájmu:

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Autor článku PR článek
PR článek
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