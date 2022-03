Letošní iPad Pro bude bez kompromisů. Nabídne brutální výkon i MagSafe nabíjení

Apple před třemi týdny odhalil novou generaci tabletu iPad Air, která díky nasazení čipsetu Apple M1 dohnala po výkonnostní stránce vyšší modely řady iPad Pro. Nůžky mezi oběma tablety by se měly více rozevřít letos na podzim, kdy by měl být představený nový iPad Pro s výkonnějším čipsetem a několika dalšími vylepšeními.

iPad Pro ve stopách MacBooku?

Podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg by měl podzimní iPad Pro dostat zbrusu nový čipset Apple M2. Ten má stejně jako současná generace disponovat osmi procesorovými jádry, avšak díky modernějšímu 4nm výrobnímu procesu má být procesorová část výkonnější a efektivnější. Narůst by měl i výkon grafické jednotky, a to navýšením počtu grafických jader ze 7 na 8 a 9 na10.

Další velkou novinkou chystaného iPadu Pro má být podpora MagSafe. Apple pravděpodobně vsadí na stejný způsob magnetického nabíjení jako u posledních MacBooků Pro, kdy bude port s magnetickými piny vyvedený na bok zařízení – nepředpokládáme, že se tablet bude nabíjet ze zad podobným „pukem“ jako iPhony nebo hodinky Apple Watch.

Apple nové iPady Pro nejspíš představí v říjnu letošního roku na druhé podzimní keynote. Ta první by se měla dle přechozích zvyklostí uskutečnit v září a měla by přinést nové iPhony.

