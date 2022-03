Takto má vypadat iPhone 14 Pro. Konečně bez nevzhledného prvku, ale s tlustším tělem

Podle zákulisních informací Apple letos v září představí čtveřici nových iPhonů, přičemž oproti dřívějšku chystá několik významnějších změn. Z nabídky například zmizí model mini, který bude nahrazen větším s přídomkem Max. Kromě toho se výrazněji rozevřou nůžky mezi základními iPhony a variantami Pro, a to jak v oblasti použitých čipsetů, tak i v oblasti designu.

iPhone 14 Pro na detailních výkresech

Zatímco základní modely iPhone 14 a 14 Max navážou na současný designový směr, u iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max se Apple podle nedávno uniklých výkresů více odváže. Po letech z čelní strany prý zmizí ikonický jednolitý výřez a nahradí jej dvojice samostatných – jeden oválný a jeden kruhový. To je v rozporu se zprávami, že infračervené senzory Apple schová pod displej a obnaženou nechá pouze selfie kamerku.

Co se tvarů týče, iPhone 14 Pro by měl být prakticky stejný jako jeho předchůdce. Opět se tak můžeme těšit na plochý boční rámeček a fotomodul na zadní straně připomínající rotační holící strojek. Mezigeneračně telefon přibere v pase, ale pouze o dvě desetiny milimetru na 7,85 mm. I tak to ale může způsobit problémy s kompatibilitou některých krytů. Jak by mohl iPhone 14 Pro (Max) vypadat ve skutečnosti, to odhalují následující rendery od designéra Konstantina Konovalova.

Příští rok úplně bez výřezů?

I když dvojice průstřelů v displeji vypadá malinko decentněji než původní široký výřez, k ideálu to má pořád daleko. Selfie kamerky přímo za displejem, jako například u vloni recenzovaného ZTE Axon 30, zatím nedokáží poskytnout takovou kvalitu, aby si Apple troufnul nasadit takové řešení do iPhonů, ale změna může přijít s příští generací.

Podle korejského deníku TheElec vyvíjí Samsung ve spolupráci s OTI Lumionics novou technologii, která díky speciálnímu organickému materiálu umožní otevření mikroskopických otvorů ve vrstvách OLED displeje, čímž dojde k jeho částečnému zprůhlednění. Díky tomu by mohl Apple schovat za displej nejen TrueDepth senzory pro funkci Face ID, ale i samotnou selfie kamerku. Podle uvedeného zdroje bychom se měli této technologie nejprve dočkat u smartphonu Galaxy Z Fold 5 a hned poté by se měla dostat do iPhonu 15 Pro.