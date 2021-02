Apple chystá nové MagSafe příslušenství: magnetický batůžek s přídavnou baterií

Apple s loňskými iPhony představil technologii MagSafe, která má velký potenciál, ale pouze omezené možnosti využití; Apple pod svojí značkou prodává pouze dvě nabíječky, pár pouzder a koženou magnetickou kapsu na záda telefonu. Dá se předpokládat, že se nabídka doplňků v budoucnu rozroste, podle Marka Gurmana ze serveru Bloomberg chystá Apple pro nové iPhony magnetický „batůžek“ s přídavnou baterií.

MagSafe powerbanka pro nové iPhony

Na webu Apple si můžete zakoupit bateriové kryty pro starší iPhony, ovšem v tomto případě se jedná o ochranný obal, který iPhone obepíná ze všech stran. Tento typ příslušenství Apple pro aktuální iPhony neprodává, pravděpodobně právě kvůli chystanému MagSafe příslušenství. Dá se předpokládat, že bude mít podobu silikonového kvádru, uvnitř kterého bude uschovaná přídavná baterie schopná průběžně dobíjet akumulátor v telefonu.

Oproti původnímu krytu má mít novinka výhodu ve snadnějším nasazování, ovšem nevýhodou bude menší účinnost bezdrátového nabíjení. Podle Marka Gurmana se dokonce při interním testování objevily v systému iOS problémy s indikací přehřívání, kvůli kterým zatím nelze stoprocentně potvrdit, že přídavná baterie skutečně spatří světlo světa.

Otázkou také ja, zda by magnety v současných iPhonech přídavnou baterii na zádech spolehlivě udržely; spekuluje se, že do letošních iPhonů Apple integruje magnety silnější. Pokud v Cupetinu chtějí z MagSafe učinit jediný možný způsob dobíjení, musí technologii učinit maximálně spolehlivou. V dlouhodobém horizontu chce Apple přijít na způsob, jak by se mohly mobilní jablečné produkty nabíjet navzájem.