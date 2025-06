Letní novinky za top cenu. Cestujte pohodlně s Fixed a Epico

S příchodem teplejších dnů přichází i zajímavé letní novinky, díky kterým může být cestování ještě pohodlnější. Při plánování dovolené vám i letos pomůžou oblíbené značky Fixed a Epico, které stále zůstávají oblíbenci mezi dostupným a kvalitním příslušenstvím. Teď navíc přichází se zajímavými novinkami.

Ať už se chystáte k moři, na road trip, nebo na cyklovýlet, můžete vybírat z bohaté nabídky; k dispozici jsou například lokátory, držáky do auta i na kola, outdoorové kamery, powerbanky nebo jiné vybavení do aut, a to vše v Mobil Pohotovosti za lákavé ceny.

Novinek je ale spousta, proto jsme vybrali naše oblíbence, abyste věděli, po čem sáhnout.

Bezpečně po světě

Ztracené zavazadlo? S tím si poradí například zajímavý lokátor od Fixed; slouží totiž nejen jako zámek, ale zároveň vám bude ukazovat přesnou polohu zavazadla. A pokud vyrážíte do zahraničí, může se vám hodit i adaptér, který si poradí téměř ve všech zemích.

Přehledně na silnici

Letní výlety umí být často zdlouhavé a nepřehledné, obzvlášť potom, když míříte do neznámých ulic. V takových situacích se může hodit držák do auta, díky kterému budete mít dohled nad cestou. Tam je potom skvělým bonusem podpora MagSafe. Abyste na cestách zabavili i ty nejmenší, Fixed přichází se šikovným držákem, který lze připevnit k sedačce auta; cesty si tak můžete krátit sledováním filmů.

Zachyťte každý okamžik

Dovolené bývají plné zážitků, které stojí za to zaznamenat, a to i v nepříjemném terénu. Pro takové případy je vždy dobré sáhnout po nějaké selfie tyči nebo stativu a Fixed představuje kombinaci obojího. Při focení u vody bude potom neocenitelným doplňkem voděodolné pouzdro.

Mějte stále nabito

Samozřejmostí je cestovat s kvalitní powerbankou; ty nabízí třeba značka EPICO. V nabídce jsou ale také dobré nabíjecí stanice, díky kterým zvládnete nabít více zařízení najednou.

Tím nabídka nekončí

Naše oblíbence jsme vám představili, ale tím nabídka zdaleka nekončí. V rámci kampaně Výbava na cestování máte k dispozici velké množství zboží a v kombinaci s akcí Limitované nabídky vám Mobil Pohotovost přináší každý den nové slevy na vybrané produkty.

Autor článku PR článek Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected]