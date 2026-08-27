Lego Skylines je splněný sen všech malých i velkých budovatelů, hlavní roli bude hrát spokojenost obyvatel

- Toužili jste si postavit vlastní město z Lega? Nyní dostanete příležitost
- V rámci titulu Lego Skylines se vaší fantazii meze klást nebudou
- Datum vydání prozatím oznámeno nebylo
Pamětníci budovatelských strategií sice stále vzpomínají na legendární sérii SimCity, nicméně poslední dekádu tomuto žánru nemilosrdně kraluje titul Cities: Skylines. Zatímco první hra si vysloužila nadšené ovace, dvojka se setkala s vlažným přijetím, především kvůli neuspokojivému technickému stavu (který už je minulostí) a také nesplněnému slibu v podobě portu na konzole. Švédský vydavatel Paradox Interactive proto udělal radikální řez a sérii předal studiu Iceflake Studios, které převzalo práce na druhém dílu. Kromě toho jim nyní přibyl i nový úkol v podobě vývoje hry Lego Skylines.
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Vlastní město kompletně z Lega
Jak již název napovídá, ve hře půjde o stavění města, nicméně v intencích Lega. Dánská stavebnice není ve videoherním průmyslu žádný nováček, ostatně jejich tituly na motivy známých sérií jako Star Wars či Batman si získaly srdce malých i velkých hráčů nejen pro svou skvělou hratelnost, ale také pro jemný humor. Čistě budovatelskou strategii ale na svém kontě nemá, což je poměrně překvapivé, neboť mezi dlouhodobě oblíbené série stavebnice Lego patří ta s přídomkem City, kde jde o stavění vlastního města. Nyní to hodlá titul Lego Skylines napravit.
Základem bude pochopitelně nejen budování cest a budov, ale také starost o ekonomiku města. Série Cities: Skylines je proslulá svou relativně věrnou simulací vývoje města s ohledem na dopravu, avšak v rámci titulu Lego Skylines bychom se měli dočkat mírně zjednodušené správy města – spíše než o nekompromisní simulaci pravděpodobně půjde o oddechový titul. Starost o elektřinu, vodu, odpady či produkci jídla chybět nebude, stejně jako důležitá metrika spokojenosti obyvatel. Na své by si také měli přijít také hračičkové, kteří si svá města piplají do nejmenšího detailu.
Více informací o Lego Skylines prozatím nemáme, vývojáři a vydavatel kromě traileru a řady propagačních snímků mnoho neukázali. Bohužel neznáme datum vydání, a to ani přibližné, stejně to, v jaké fázi se aktuálně vývoj nachází. Jisté je jen to, že titul vyjde na všechny hlavní platformy, tedy PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a také na Nintendo Switch 2.