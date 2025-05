Laser nebo inkoust? Vybíráme tiskárnu do kanceláře

Inkoustové tiskárny drží trumfy při tisku fotografií a ty nejjednodušší i pořizovací cenou

Laserové tiskárny bodují provozními náklady, rychlostí, kvalitou i odolností

Důležitá je i čistota, nejen provozu, ale i spotřeby energie a živnosti

Tahle diskuze se vede od dob, co existují tiskárny. Zvolit laserovou nebo inkoustovou tiskárnu? No dobře, kdo si ještě dobře pamatuje minulé století, tak nezapomene na jehličkovou, ale tu si dnes do kanceláře nikdo pořizovat nebude.

Každý má svoje

Postupem času došlo k rozevření nůžek. V kancelářích, provozech a ordinacích dominují laserové tiskárny, v domácnostech zase inkoustové.

Proč? Těch důvodů je více, hlavně jde o to, že inkoustové tiskárny jsou levnější na pořízení. A pokud to není úplně nejnižší model za tisícovku, ale nějaká rozumná třída, zvládne dnes inkoustová tiskárna vytisknout fotografie ve kvalitně jako z fotolabu. To v kancelářích obvykle není potřeba.

Nejde jen o cenu

Laserové tiskárny jsou naproti tomu dražší na pořízení, což může domácnosti odradit, ale vedou zase v nákladech na vytištěnou stránku.

Existují tonery dimenzované až na 25 000 stránek, jejich cena se přitom pohybuje kolem 5000 Kč. Náklady na jednu stránku pak vychází kolem 20 haléřů. A v kancelářích se vyplatí, i když měsíčně netisknete tisíce stránek měsíčně. Protože tonery v laserových tiskárnách nevyschnou ani po letech.

Trysky vs. válec

Protože v inkoustových tiskárnách najdete inkoust na vodní bázi, který se miniaturními tryskami dostává na papír. Laserové tiskárny fungují jinak. Světlocitlivý válec je nejprve rovnoměrně elektricky nabit. Laserový paprsek následně na přesně určených místech válce tento náboj změní.

Na tato místa s pozměněným nábojem se poté přichytí jemný tonerový prášek, který má sám o sobě také elektrický náboj. Papír je pak přitlačen k válci a toner se na něj přenese, často díky ještě silnějšímu elektrickému náboji ze zadní strany papíru. Nakonec se toner teplem a tlakem v zapékací jednotce trvale „zapeče“ do papíru.

Barvy

A jak se řeší barvy? U inkoustové tiskárny je to jednoduché. Prostě se při tisku smíchají. A existují i specializované tiskárny pro tisk fotografií, které mohou mít až 12 barevných inkoustů pro co nejvěrnější barvy.

U barevné laserové tiskárny najdeme vždy čtyři tonery – zelenomodrý (Cyan), růžový (Magenta), žlutý (Yellow) a černý (Black). Odtud zkratka CMYK. Proces tisku se opakuje pro každý barevný toner zvlášť. Pro jakoukoliv grafiku je kvalita dostačující, ale na fotografie to není.

Kvalita

I tady drží laserové tiskárny trumfy. Ať už jde o text nebo obchodní grafiku, výsledný výtisk bude ostřejší. Suchý prášek se zkrátka nerozpije do papíru, což je na ostrosti a tím i čitelnosti znát, obzvláště na obyčejném kancelářském papíře.

Odolnost

I když se inkoustové tiskárny v mnohem zlepšily, odolnost laserového výtisku je pořád mnohem lepší.

Nevadí mu kapky vody, inkoust se nerozpije. Ale ani zvýrazňovač, kterým text přetáhnete. U inkoustových tiskáren často dojde k rozmazání vytištěného inkoustu.

Na rychlosti záleží

Pokud tisknete 5 stránek měsíčně, asi rychlost řešit nebudete. Ale v kancelářích nechcete stát u tiskárny několik minut. A tady laserová tiskárna opět drtí inkoustové. Kancelářské stroje obvykle zvládají 30 – 40 stránek za minutu, pokud tedy netisknete telefonní seznamy, budete spokojeni.

Co si ale pohlídejte, to je parametr, za jak dlouho vytiskne první stránku. Protože než se tiskárna probudí ze stavu spánku, než se nahřeje válec, může to trvat. Vybírejte takovou tiskárnu, která zvládne vytisknout první stránku do 10 sekund.

Energetická spotřeba

Dříve platilo, že laserové tiskárny mají vyšší spotřebu elektrické energie. Hlavně při zahřívání zapékací jednotky na vysokou teplotu kolem 200 °C. Dnes se situace otočila. Tiskárny používají moderní technologie, jako třeba keramická topná tělíska, využívají indukční ohřev, takže zapékací jednotka je rozehřátá v okamžiku a spotřeba energie je malá. Moderní laserové tiskárny navíc podporují hluboký spánek, kdy spotřeba padá pod 1 W, takže pokud zrovna netisknete, nespotřebovává téměř žádnou energii. Vypadá to jako nic, ale když pak máte v kanceláři 20, 30 dalších spotřebičů, už je znát, jestli je stand-by spotřeba 1 W nebo 20 W. Celková energetická bilance mluví ve prospěch laseru.

Čistota

Kdo někdy měnil cartridge v inkoustové tiskárně a na prstech mu neskončilo trochu inkoustu, ať hodí kamenem.

U laserových tiskáren nic takového nečekejte. Výměna spotřebního materiálu je jednodušší. Také počítejte s tím, že pokud dojde k zaschnutí trysek inkoustové tiskárny, musí se tyto pročistit. I každý ekolog bude jásat, protože životnost laserových tiskáren je obvykle mnohem delší, jsou dimenzované na delší životnost a také tonery není třeba měnit tak často, takže vzniká méně odpadu.

Na čem tisknete?

Po analýze výhod a nevýhod jednotlivých technologií vyplývá jediné. Inkoustová tiskárna je vhodná pro ty, kteří potřebují kvalitní tisk fotografií a je pro ně rozhodující pořizovací cena tiskárny. Jinak drží všechny trumfy v ruce laserové tiskárny. A na čem tisknete vy? Doma, v kanceláři. Napište nám do diskuze.

Autor článku Michal Javůrek Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.