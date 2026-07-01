Lahůdka pro herní pamětníky! Tahle aplikace přetvoří váš telefon na legendární PSP

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
- Na GitHubu se objevila parádní aplikace pro Android, která dává vzpomenout na ikonickou kapesní konzoli PSP
- Aplikace dokonale kopíruje klasické rozhraní XMB od Sony, a to včetně ikon a výchozího pozadí
- Její autor při vývoji používal umělou inteligenci, o nevybroušený výsledek vibecodingu by se ale jednat nemělo
Na nedostatek povedených uživatelských rozhraní s herní tématikou si uživatelé Androidu rozhodně stěžovat nemohou. Za zmínku stojí například oblíbený launcher s názvem ES-DE, který nahrazuje standardní grafickou nástavbu vašeho telefonu za praktické menu pro pohodlné spouštění podporovaných emulátorů. Na stejném principu funguje i nová aplikace s názvem Play Field Portal, se kterou si můžete zavzpomínat na dlouhé hodiny strávené u „PSPčka“, legendární kapesní konzole od Sony.
Povedený projekt se objevil na GitHubu, na svědomí jej má vývojář s přezdívkou JohnnyCollado. Tomu se podařilo vytvořit věrnou kopii uživatelského rozhraní s názvem XrossMediaBar (XMB) z konzole PSP. To znamená, že hlavní menu tvoří několik kategorií, kterými lze horizontálně listovat. Patří mezi ně například Nastavení, Fotky, Hudba, Video, Hry, Síť a App Store. Pod každou kategorií se pak ukrývá navazující nabídka. Originálnímu rozhraní od Sony tady odpovídají dokonce jednotlivé ikonky či výchozí tapeta.
Nastavení vyžaduje trpělivost
Při nastavování aplikace nicméně budete potřebovat trochu trpělivosti. Pro každý emulátor totiž musíte v menu „Hry“ vytvořit vlastní virtuální „paměťovou kartu“, v opačném případě se vám platformy v nabídce nezobrazí. Obdobně musíte postupovat i v případě nativních her pro Android. Naopak potěší rychlý přístup k celé vaší knihovně pomocí tlačítka v pravém dolním rohu obrazovky.
Aktuálně se aplikace nachází v alfa verzi, takže je třeba počítat s různými nedodělky a chybějícími funkcemi. Podle vývojáře je tak možné, že vám aplikace tu a tam spadne, z nabídky zmizí nějaký emulátor nebo vás trochu pozlobí UI. Co však naopak nechybí, je podpora herních ovladačů, zálohování a obnova dat či možnost nastavit vlastní tapetu.
Rizikový vibecoding
Zároveň je třeba zmínit, že aplikace vznikala s pomocí chatbotů Claude a Codex. Není tak zcela jasné, zda je aplikace výsledkem vibecodingu, nebo si její autor umělou inteligencí pouze pomáhal. Aplikacím, které někdo vytvořil pomocí vibecodingu bez předchozích zkušeností s programováním, je lepší se vyhnout. JohnnyCollado nicméně tvrdí, že má vysokoškolský titul z informatiky a více než deset let se živý jako softwarový inženýr.