Konec ztraceným klíčům: jaký lokátor vybrat, abyste nevyhodili peníze z okna

- U iPhonu řešte AirTag, u Galaxy SmartTag2; u ostatních Androidů vybírejte tracker pro síť Google Find Hub
- U ztraceného kufru rozhoduje hustota sítě, u klíčů hlasitý reproduktor a při hledání v místnosti UWB
- Bluetooth tracker nemá GPS ani SIM kartu; mimo váš dosah se poloha obnoví jen po zachycení jiným zařízením
- Moto Tag přidává UWB, Xiaomi sází na cenu a Chipolo hlavně na hlasitý zvuk a volbu Apple/Google sítě
Bluetooth tracker vypadá jako drobnost, kterou stačí přihodit do košíku ke krytu nebo kabelu. Jenže právě u těchto přívěsků se dá velmi snadno koupit levná věc, která vám v rozhodující chvíli nijak nepomůže. Problém nebývá v baterii ani o pár decibelů tišším reproduktoru, ale v síti, do které přívěsek patří.
AirTag, Galaxy SmartTag2, Motorola Moto Tag, Xiaomi Tag ani Chipolo POP nejsou malé GPS lokátory. Nemají SIM kartu a neposílají vlastní polohu přes mobilní síť. Vysílají Bluetooth signál. Když jste poblíž, najde je váš telefon. Když poblíž nejste, poloha se obnoví jen tehdy, když signál zachytí telefon někoho jiného nebo další zařízení zapojené do stejné sítě.
Dobrá koupě proto nezačíná cenovkou. Nejdřív si ověřte, do jaké sítě se tracker připojí. Až potom má smysl porovnávat, jestli má UWB, jak hlasitě pípá, jak dlouho vydrží baterie a zda přežije déšť nebo zapomenutí v batohu.
Na dálku jde o síť, nablízko o hardware
V bytě, autě nebo kanceláři většinou rozhoduje zvuk. Otevřete aplikaci, necháte přívěsek pípnout a jdete po tónu. Pokud je věc pod bundou, v kapse kufru nebo zapadlá mezi sedačkami, hlasitější reproduktor může být užitečnější než dražší logo na přívěsku.
Mimo byt platí jiné pravidlo. Poloha se aktualizuje až ve chvíli, kdy signál zachytí zařízení ve stejné síti. AirTag využívá síť Najít od Applu. SmartTag2 pracuje se SmartThings Find od Samsungu. Androidové přívěsky používají Google Pátrací centrum. Tyto sítě nejsou jeden společný systém, takže AirTag neudělá radost majiteli Androidu a SmartTag2 ztrácí smysl mimo telefony Galaxy.
UWB, tedy ultraširokopásmové spojení, má význam až v závěru hledání. Mapa vás dostane přibližně na místo, UWB může v kompatibilním telefonu ukázat směr a vzdálenost. Hodí se ve chvíli, kdy aplikace hlásí věc poblíž, ale vy ji pořád nevidíte. U levnějších modelů bez UWB zbývá hlavně zvuk a trochu trpělivosti.
iPhone a kufr: AirTag má nejméně kompromisů
U iPhonu je volba nejjednodušší: AirTag druhé generace se pohybuje okolo 800 Kč za kus a čtyřbalení okolo 2 700 Kč. Apple u nové generace uvádí hlasitější reproduktor, delší dosah Přesného hledání, novější UWB čip a požadavek na iPhone s iOS 26 nebo novějším.
Na cestování je důležité i napojení na aerolinky. Share Item Location umí vytvořit dočasný odkaz s polohou ztraceného AirTagu nebo jiného příslušenství v síti Najít. Apple uvádí podporu u více než padesáti dopravců a automatické ukončení sdílení nejpozději po sedmi dnech.
Neznamená to, že se každý kufr díky AirTagu vrátí rychleji. Pořád záleží na tom, zda ho zachytí zařízení v síti Najít a jak s informací naloží dopravce. U iPhonu má ale AirTag nejlépe provázané cestovní funkce. Pro Android je to slepá ulička: telefon s Androidem vás může upozornit na cizí tracker, ale vlastní AirTag si v něm nenastavíte.
Galaxy SmartTag2 je levný, ale drží se Samsungu
U Samsungu se nabízí Galaxy SmartTag2. Podle barvy se dá koupit zhruba od 500 Kč, čtyřbalení vychází okolo 1 800 Kč. Samsung u něj uvádí UWB, odolnost IP67 a výdrž až 500 dní na baterii CR2032. V aplikaci SmartThings může přívěsek posloužit i jako jednoduché tlačítko pro chytrou domácnost.
SmartTag2 funguje nejlépe v domácnosti s telefony Galaxy. V naší recenzi Galaxy SmartTagu2 jsme oceňovali dohledání nablízko i dlouhou výdrž. Kompasové hledání ale vyžaduje kompatibilní Galaxy s UWB a samotný tracker je svázaný se Samsungem. Jakmile se v domácnosti střídá iPhone, Pixel, Xiaomi nebo Motorola, nízká cena přestává být tak silný argument.
Moto Tag není jen dražší Xiaomi
U Androidu mimo Samsung se nevybírá jen podle toho, zda tracker podporuje Google Find Hub. Moto Tag, Xiaomi Tag a Chipolo POP se dají připojit do stejné sítě, ale každý řeší trochu jinou situaci.
Motorola Moto Tag je volba pro ty, kdo chtějí androidovou obdobu AirTagu včetně přesnějšího dohledání nablízko. Podle barvy stojí zhruba od necelých 600 Kč po 800 Kč. Motorola uvádí Bluetooth Low Energy, UWB a využití sítě Google Find Hub. Vyplatí se hlavně tehdy, když máte telefon, který přesné hledání trackerů přes UWB podporuje. Bez toho zůstane hlavní výhodou síť Googlu a aplikace Moto Tag, ne směrové navádění.
Xiaomi Tag je nejlevnější z této trojice. Stojí okolo 400 Kč, má IP67, vyměnitelnou baterii s výdrží přes rok a podle Xiaomi funguje s Apple Find My i Google Find Hub. Důležitá je poznámka pod čarou: ne současně. Při nastavení si vyberete jednu síť a při přechodu na druhou jej musíte znovu odstranit a spárovat.
Tím se liší od Moto Tagu. Xiaomi Tag je dobrý na klíče, batoh nebo levnější zavazadlo, kde vám stačí poslední známá poloha a pípání nablízko. Chybí mu UWB, takže v hotelu, kanceláři nebo autě vás telefon nedovede šipkou k přesnému místu. Jeho kompromis není nižší cena, ale méně přesné dohledání v okolí.
Chipolo POP stojí podle barvy zhruba kolem 600 Kč a řeší trochu jiný scénář. Výrobce uvádí, že funguje buď v Apple Find My, nebo v Google Find Hub, opět jen v jedné síti najednou. Proti Moto Tagu nemá UWB, má ale velmi hlasitý zvuk, uváděných až 120 dB, IP55, roční výdrž na vyměnitelnou baterii a doprovodnou aplikaci Chipolo. Ta umí třeba prozvonit telefon nebo změnit vyzvánění trackeru.
Chipolo není náhrada Moto Tagu. Spíš univerzální dárek nebo přívěsek pro domácnost, kde nevíte, jestli jej nakonec dostane člověk s iPhonem nebo Androidem. Na přesné dohledání v místnosti je horší než model s UWB, na hledání klíčů podle zvuku naopak velmi rozumný.
Na kolo jen jako druhá pojistka, na lidi vůbec
U klíčů, batohu a kufru dává Bluetooth tracker smysl. U kola, motorky nebo auta je potřeba držet očekávání nízko. Pokud se věc pohybuje městem a kolem ní jsou lidé se správnými telefony, tracker může ukázat užitečnou stopu. Pokud skončí ve sklepě, dodávce nebo na místě bez kompatibilních zařízení v okolí, dlouho neuvidíte nic nového.
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Aktivní GPS/LTE lokátor je jiný typ zařízení. Má vlastní napájení, často SIM nebo eSIM, průběžně odesílá polohu a obvykle řeší i alarm nebo historii pohybu. Bluetooth přívěsek je levná pojistka proti zapomenutí a ztrátě, ne plnohodnotné zabezpečení drahého elektrokola.
Všechny druhy ale musí respektovat jednu důležitou hranici. Tracker patří na vlastní věci, ne na lidi a ne do cizí tašky nebo auta bez souhlasu. Apple i Google proto mají upozornění na neznámé trackery, které se s vámi delší dobu pohybují. Google navíc v pravidlech pro Pátrací centrum výslovně zakazuje sledování osob nebo cizího majetku bez souhlasu.
Rychlé doporučení podle situace
Pro iPhone a cestování berte AirTag druhé generace. V domácnosti postavené na telefonech Galaxy sáhněte po SmartTagu2. Pro Android mimo Samsung je Moto Tag nejbližší volba k AirTagu, pokud máte kompatibilní telefon a chcete přesnější dohledání nablízko.
Xiaomi Tag vybírejte tehdy, když chcete hlavně nízkou cenu, odolnost a základní napojení na síť Applu nebo Googlu. Chipolo POP se hodí tam, kde více oceníte hlasitý zvuk, barevné provedení a možnost později zvolit síť Applu nebo Googlu.
Nejdražší chyba u Bluetooth trackeru není připlatit si pár stovek za lepší model. Horší je koupit levný přívěsek do špatné sítě nebo pro špatný scénář. Na klíče v bytě možná stačí hlasité pípnutí. Na kufr na letišti potřebujete hustou síť. A na drahou věc, kterou vám někdo může odvézt mimo dosah telefonů, potřebujete něco jiného než Bluetooth přívěsek.