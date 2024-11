Recenze Invoxia GPS Tracker Pro a Bike Tracker: lokátory s LTE, které fungují i uprostřed pustiny

Lokátory Invoxia nespoléhají jen na Bluetooth a telefony v okolí, najdete je pomocí GPS a LTE

Otestovali jsme hned dva modely, GPS Tracker Pro a Bike Tracker

Cena vyrazí dech, už jen za pořízení zaplatíte minimálně 100 EUR

Věci se ztrácí běžně. Nejúspěšnější legislativní orgán, pan Murphy, pak uzákonil, že čím je věc potřebnější, tím častěji a důkladněji se objekty schovávají. Nějaký ten sledovací tag se (aspoň u nás doma) stal běžnou součástí klíčů většiny členů domácnosti. Všechny lokátory spoléhají na to, že se k nim připojí telefon přes Bluetooth a buď se domluví na tom, že by bylo fajn zapípat, nebo svou pozici oznámí jiným způsobem. Asi se ale sami brzy začnete ptát, co se stane, kdybyste třeba právě klíče ztratili třeba v lese. Čekat půl roku, než okolo projde houbař se zařízením správné značky? Asi těžko. Tady musí nastoupit těžší kalibr – jako třeba Invoxia GPS Tracker Pro.

Invoxia není na našem trhu úplným nováčkem. Na českých e-shopech najdete jejich tracker buď bez bližšího označení, nebo s přízviskem Classic. Většinou ho obklopují dehonestující komentáře, protože používal síť Sigfox, kterou od dubna 2023 přestali naši operátoři provozovat. Verze GPS Tracker Pro ale komunikuje přes síť LTE-M, která naštěstí v našich končinách funguje. Smůlou Invoxie pak je, že verze Classic i Pro jsou si k nepoznání podobné a v technických specifikacích běžně uvádí jen sledování polohy pomocí GPS, Wi-Fi a Bluetooth.

Obsah balení

Pokud jste uvykli malým tagům a kompaktním balením, Invoxia překvapí. Sice krabička z velké míry spoléhá na recyklovaný papír dle dobrých mravů, ale obsah úplně „evropský“ není. Obsahuje totiž nejen kabel, ale považte, i dvě samolepky! Prvně jsem myslel, že se jedná o NFC tagy, které by sloužili třeba k rychlé aktivaci profilů, ale spletl jsem se – slouží maximálně pro výstrahu, že polepený objekt by mohl být sledován.

Právě u kabelu nastane nemalý šok: jedna koncovka drátu má podobu USB-A dospělé velikosti, ale ta druhá je micro USB! Zřejmě Francie, země staletých tradic, chtěla udělat radost Applu, aby nebyl ten poslední, kdo opustí archaická rozhraní.

Design funkční, ale voděodolnost chybí

Že samotný tracker bude větší než AirTag byste asi čekali. Musí se toho do něj vejít přeci jen víc. Proto oceňuji, že se Invoxia nepokoušela o nějakou extravagantní podobu, ale vsadila na konzervativní design černého kvádru se zaoblenými bočnicemi. Zkrátka kousek, který se v přihrádce spolujezdce snadno ztratí a nikdo si ho nevšimne, ani když ho schováte třeba za sluneční clonu. Skoro si říkám, že by nebylo od věci na tracker napsat třeba „128 GB“, aby bylo maskování za flash paměť dokonalé. Zloděj by čekal, že mu od malé krabičky žádné nebezpečí nehrozí, až do chvíle, kdy by se na horizontu objevily modré majáčky.

Samotná schránka je složená částečně z hliníku, částečně z plastu. Zkoušel jsem ji ohýbat, kroutit a mačkat, ale ač byste čekali, že aspoň ve spáře mezi dvěma texturami povrchů se objeví vůle, nestalo se tak. Asi proto, že předěl je jen estetický a jinak je celá tyčinka z jednoho kusu.

Všimnout si na ní můžete jen pár prvků. Na zadní straně je uprostřed malá prohlubeň, vedle které se schovává otvor reproduktoru. Na protější straně objevíte logo výrobce. To důležitější je na nejmenších stranách: na první se krčí micro USB port, na druhé hřídelka, okolo které je omotané poutko. Odepnout se bohužel nedá, ale můžete ho přestřihnout i nůžkami z manikúry – ocelové lanko se v něm neskrývá. Pak už můžete navléknout na zakrytou tyčinku uvnitř cokoli, co projde otvorem. V takovém případě oceníte, že vnitřní vybrání je tvarované do oblouku, takže by drátek automaticky vyjel na opačné straně ven, aniž byste ho museli dopředu ohýbat.

Rozměry 105 × 27 × 9,5 mm při hmotnosti 27 g sice vypadají na papíře hrozivě, ale praxe není tak zlá. V malé kapse kalhot je sice použití hraniční, ale pokud se rozhodnete tracker šoupnout do batohu, auta nebo na kolo, dá se najít dost míst, kam by ho šlo schovat.

Myslete přitom ale na důležitou věc! Za prvé, tracker bude třeba dobíjet častěji než jednou ročně, a za druhé, Invoxia GPS Tracker Pro není voděodolný. Odškrtnul si pouze IP33, což podle ČSN znamená, že dovnitř neproniknou částice větší než 2,5 mm a zařízení odolá vodní tříšti, kdy voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m² po dobu nejméně 5 minut. Laicky řečeno, déšť by měl lokátor přežít, ale šplouchnutí z louže nedá. Pokud byste proto chtěli přikoupit voděodolný obal, připravte si 15 USD.

Kolik zaplatíte za LTE v lokátoru?

To nás dostává k poměrně zásadní vlastnosti Invoxia GPS Tracker Pro. Základ stojí 99 USD, ale počítat musíte i s pravidelným poplatkem, který je nastavený na 7,95 USD za měsíc, 19,95 USD za čtvrtletí a 59,85 USD za rok. To není málo, že? V našem případě jsme dostali 6 měsíců na zkoušku, zároveň ale při pokusu o prodloužení vás aplikace varuje, že si bude peníze strhávat do doby, než jí to zatrhnete.

Jestli vás napadne, že si do zařízení pořídíte vlastní SIMku, nebo nahrajete novou eSIM kartu, zklamu vás, nic takového Invoxia nedovolí.

Možná se taky budete ptát, proč uvádím cenu v dolarech. Stránky výrobce jsou totiž, jemně řečeno, specifické. Tlačítka Add to cart a Buy now nefungují, pokud si nastavíte jako lokalitu Evropu, dokonce ani přikoupení pouzdra na stránce neobjevíte. Jakmile ale přepnete na USA, objeví se ceny a produkt zakoupit jde, pro Němce a frankofonní země Evropy rovněž.

Pokud si vezmete i pouzdro, trojčlenkou podle kurzu aktuálního k 24. 10. 2024 vám pořízení a roční provoz za plnou cenu vyjde na 4329 Kč, pokud započítáme pouze tracker a půlroční provoz, dostanete se na rovných 3500 Kč. Na kolik si vážíte svého majetku?

Aplikace podporuje jen základní funkce

Cena se neodvíjí jen od nákladů, ale v protikladu k tomu, jakým škodám předchází. Pokud by Invoxia zabránila ukradení auta nebo únosu dítěte, asi byste bez mrknutí zaplatili i víc, že? Policii sice tracker nenahradí, ale určité vodítko poskytnout může, stejně jako varování.

Na mapě můžete nejen sledovat, kde se lokátor nachází a nacházel, ale můžete vytyčit i zóny, po jejichž dosažení se aplikace připomene. Líbí se mi, že Invoxia nehlídá jen opuštění, ale i příjezd, či obě varianty. Je díky tomu snazší sledovat třeba cestování, kdy existují dvě varianty dopravy, ale vás zajímá cíl, a zároveň nechcete předem definovat průjezdní body.

Svou polohu můžete sdílet prostřednictvím odkazu, aktivovat lze i varování při jakémkoli pohybu, např. pokud byste parkovali čtyřkolku v garáži na chalupě.

Za nadstandard považuji i nastavení frekvence odeslání polohy. Můžete se polohu dozvědět každé cca 3 minuty, 6 minut, 11 minut, nebo každou půlhodinu. V případě ale, že tracker nedetekuje žádný pohyb, automaticky zpomalí a bude šetřit baterku posíláním polohy jen jednou denně. Nic vám ale nebrání aktivovat režim real-time boost, který na půl hodiny začne posílat data o poloze co 30 sekund. Má to ale malý háček: lokátor se musí dozvědět, že tento mód chcete aktivovat. Laicky řečeno, zapněte real-time boost, dokud vám zloděj s trackerem utíká, ne až ho donese do zastavárny, kde bude stát ve skladu.

Nezávislost lokalizace je víc než přesnost

Největší devíza zařízení je nezávislost. Na klíčích už rok nosím Samsung SmartTag 2, což je na jeho stavu vidět. Během testování jsem si několikrát ověřil, že i v Praze, kde je koncentrace Samsungů na kilometr čtvereční vysoká, by bylo těžké sledovat lokátor v reálném čase. Doufal jsem proto, že Invoxia něco takového dokáže.

Jenže při venčení psa zaznamenal SmartTag 2 zhruba 5 bodů, což odpovídá i frekvenci u Invoxie při standardním intervalu aktualizací. Pokud jsem ale spustil real-time boost, najednou se do tříkilometrové trasy naskládaly dvě desítky checkpointů, i když jsem tracker nosil v kapse nebo batohu. A co je nejlepší, nezáleželo na tom, jestli trajdám po lese, nebo jedu v autobuse plném spolucestujících. Poloha se posílá na vyžádání a přesně – aspoň pokud je v dosahu LTE.

Při hledání na kratší vzdálenosti je vidět, že Invoxia nedosahuje na možnosti Samsungu. Tam, kde korejská konkurence hledá prostřednictvím UWB v prostředí augmentované reality, si Francouzi museli vystačit s prostým radarem, který říká v podstatě: „Samá voda, přihořívá, hoří!“ Přesnost má tento systém nevelikou, i na vzdálenost 20 cm ukazatel skákal mezi hodnotami Okamžitě , Blízko a sem tam skočil i na Daleko. V takových případech je lepší spustit vyzvánění lokátoru, které zejména pamětníky počítačů 386 pohladí po duši, jelikož připomíná pípání PC speakeru. Žel hlasitost není příliš vysoká. Stačilo, abych si na tracker sednul na židli a vyzvánění utichlo, načež aplikace zakreslila lokátor do zóny Nedostupné.

Výdrž je kratší, než jste z lokátorů zvyklí

Na klasických lokátorech je výhodné, že z knoflíkové baterie dokážou vyžít klidně půl roku. Invoxia GPS Tracker Pro má v technických specifikacích alibisticky napsáno „1 až 3 měsíce“, během kterých bude spotřebovávat svou 300mAh baterii. Reálná výdrž se může lišit podle teploty, proto není radno ignorovat teplotní omezení na 0-40 °C pro provoz a -20 až 60 °C v extrému.

Největší vliv na výdrž má samozřejmě četnost lokalizace a odesílání polohy. Naštěstí v aplikaci vidíte stav v procentech, nikoli jako u Samsungu, který hodnotí jen na stupnici dobré/na pováženou/špatné. Dá se proto snadno vysledovat, jaká činnost zbaští kolik energie. Určitě se čas od času na stav nabití podívejte, protože procenta umí klesat překvapivě rychle.

Pro ilustraci, při prvním spuštění 18. října jsem lokátor nabil na 100 %, trvalo to pár minut. O 6 dní později ukazuje aplikace 69 %, během kterých jsem cca 5× použil real-time boost, třikrát venčil psa po okolí a podnikl jednu cestu po městě metrem a autem. Nejčastější synchronizace dat by dokázala tracker vycucat během jediného dne, ale po fázi testování věřím, že měsíční dobíjení bude tak akorát. Naštěstí vás zařízení včas varuje, že mu dochází šťáva, a pošle notifikaci do mobilu. Určitě se ale nejedná o zařízení, které jednou spustíte a na dlouhou dobu na něj zapomenete.

Jde (nebo jede) to i jinak?

GPS Tracker Pro není jediný produkt z dílny Invoxie. Na test se nám dostal i lokátor nazvaný jednoduše Bike Tracker. Už podle názvu byste možná odtušili, že je to gadget pro sportovce. Ostatně i na objemné krabičce vidíte sedlo kola, pod kterým se skví červená odrazka. Aha, takže tracker zamaskovaný za bezpečnostní výbavu? Třeskutě nenápadné, to zloděje určitě nenapadne!

Ve skutečnosti se jedná jen o nešťastnou prezentaci jinak užitečného zařízení. Za prvé, celý ten objem balení je daný právě odrazkou na kolo, kterou bych bez mrknutí oka zahodil. Není moc kvalitní, neřeší potřebu blikačky, montáž torx šroubky není praktická ani robustní, a už vůbec její tvůrci nemysleli na existenci teleskopických sedlovek, jinak by přidali třeba montáž na ližiny sedla nebo sadu na upevnění do hlavové trubky.

Kouzlo spočívá v tom, že samotný tracker je miniaturní kvádřík o rozměrech 42 × 24 × 17 mm a hmotnosti pouhých 15 g. Snadno se schová i tam, kam velký tracker nenacpete, a sám o sobě je voděodolný podle standardu IP67.

Trochu zmatečně popisuje výrobce technologie pro komunikaci v síti. V jedné tabulce se uvádí Sigfox, ve druhé se letmo zmíní síť LoRa. Podporu druhé jmenované jsem naštěstí empiricky ověřil, svou polohu jsem se dozvěděl i bez telefonu v kapse. Přesnost odpovídá lokátoru s LTE-M bez zapnutého boosteru a vlastně i většině klasických lokátorů, pokud se nebavíme o souřadnicích kdesi uprostřed pole. Stačí to k tomu, abyste našli zaparkované auto, ale sledovat ho plynule v pohybu možné není, na to jsou jednotlivé waypointy příliš daleko od sebe. Trasování se sice snaží brát v potaz trasu a zaznamenat do ní zatáčky a zastavení, ale pořád se bavíme o intervalu 5-10 minut.

Tuto službu si zaplatíte na tři roky dopředu v ceně samotného lokátoru, poté stojí každý rok 9,9 EUR. Při samotném nákupu ale zaplatíte 149 EUR, roční provoz během prvních tří let tak vyjde lehce pod 1300 Kč.

Závěrečné zhodnocení

Z trackerů Invoxie si odnáším smíšené pocity, protože u každé jejich výhody vidím nějaký ten zádrhel. Možnost lokalizovat své cennosti nezávisle na tom, jestli se v okolí pohybuje nějaký telefon, zní skvěle. Zároveň si ale říkám, kde v republice bude místo bez smartphonů? V lese, na poli, možná někde v kamenolomu? Co byste na takových místech mohli ztratit a zároveň se do toho tracker vešel? Auto? Kolo? Možná zbraň? Cílem zlodějů je spíš věc co nejdřív prodat, nebo demontovat, což se pravděpodobně už stane v civilizaci. Možná by Bike Tracker mohl posloužit jako záložní lokátor pro dron, ale to už pokládám za celkem extrémní případ.

Oproti tomu vidím dost nedostatků: lokalizace přes IoT není mezi lidmi ani podstatně rychlejší, ani přesnější. A pokud v případě GPS Tracker Pro zapnete boost, můžete sice polohu sledovat velmi přesně každou minutu, ale zase budete platit v podobě krátké výdrže i vysoké ceny. Ideální by bylo z obou lokátorů poskládat jeden, který by si vzal design, odolnost a cenu z trackeru cyklistického, z civilního zase funkce.

Invoxia by navíc měla zapracovat i na kvalitě aplikace i webu. Službu v telefonu software sice udělá, ale graficky i funkčně umí konkurence vytěžit víc. Celé to vypadá levně, stroze a primitivně. A web k důvěryhodnosti moc nepřidává. Různé cenové podmínky podle země, nefunkční tlačítka či chybějící a nepřehledné technické specifikace produktů vedle přemrštěné ceny působí víc jako pozvánka do veřejného beta-testu, než jako prodej dospělého produktu.

Škoda, mít alternativu nezávislou na zařízeních v okolí s možností použít jakoukoli SIMkartu bych uvítal, ale v této podobě bych ještě počkal.

Invoxia GPS Tracker Pro 6.7 Design a zpracování 7.5/10

















Doprovodná aplikace 6.7/10

















Přesnost lokalizace 8.0/10

















Cena 4.5/10

















Klady Lokalizace i bez mobilu v okolí

Boost režim

Design a rozměry

IP67 u Bike Trackeru Zápory Cena

Absence voděodolnosti u Trackeru Pro

Rozhraní aplikace

Nejasné informace o použitých technologiích

Micro USB

Reproduktor je snadné ucpat