Konec sdílení hesel na HBO Max? Služba chystá tvrdá opatření

- HBO Max se v následujících měsících důsledněji zaměří na problematiku sdílení hesel
- Dosud streamovací služba upozorňovala uživatele formou zprávy, kterou bylo možné jednoduše zavřít
- Na následující měsíce se ale HBO dle svých slov chystá o poznání agresivnější strategii
Doba bezstarostného sdílení hesel ke streamovacím platformám se patrně chýlí ke konci. Každá služba k této problematice nicméně přistupuje trochu jinak. Například Netflix se sdílením hesel bojuje už několik let, zatímco uživatelé HBO Max s tím dosud neměli prakticky žádný problém. To se ale možná v blízké budoucnosti změní. Vyplývá to z nového oznámení HBO, které chystá „agresivní kampaň“, která má skoncovat se sdílením hesel mezi předplatiteli.
Konec sdílení hesel?
Na podzim loňského roku se služba HBO Max – toho času pod názvem Max – nechala slyšet, že uživatele s vícero domácnostmi začne upozorňovat, že si za takovou výsadu budou muset připlatit. Zdá se ale, že s přílišným ohlasem se tato kampaň nesetkala.
Budeme mnohem agresivnější, tvrdí manažer z HBO
Možná právě proto JB Perrette, vedoucí streamovaného obsahu na HBO Max, na nedávné čtvrtletní tiskové konferenci prozradil, že společnost plánuje „mnohem agresivnější“ přístup k eliminaci sdílení hesel. „Po několika měsících testování se nám podařilo zjistit, kdo je legitimní uživatel a kdo jím naopak být nemusí,“ uvedl Perrette. Dalším krokem podle něj bude agresivnější snaha o potlačení sdílení hesel.
„Dosud jsme k tomuto problému přistupovali mírně,“ řekl Perrette s tím, že streamovací služba musí zpřísnit svůj přístup, který uživatele přiměje ke změně předplatného, což je v kontrastu se současným staven, kdy se jedná o dobrovolný proces. Pokud tedy sdílíte účet HBO Max s někým, kdo s vámi nežije ve stejné domácnosti, možná si brzy budete muset připlatit.