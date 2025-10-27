Konec TikToku v posteli! Ikea má geniální příslušenství, které vás zbaví závislost na telefonu

- Ikea dává k nákupu miniaturní postel pro váš smartphone
- Kdo nebude před spaním procházet internet, může získat dárkový poukaz
- Bohužel je tento gadget k dispozici pouze v jedné zemi
Nedostatek kvalitního spánku je problém, se kterým se potýká řada z nás. Velmi často za to může chytrý telefon, jež máme tendenci před usnutím ještě v posteli brát do ruky a bezmyšlenkovitě procházet sociální sítě. Odložit smartphone není vždy tak jednoduché, proto není od věci mít po ruce pomocníka, který nám s tím pomůže. Jednoho takového představila švédská společnost Ikea a má podobu malé postele s podporou NFC, která má pomoci uživatelům smartphonů omezit noční používání.
Miniaturní postel pro chytrý teleon
Zařízení spadající do „Phone Sleep Collection“ je inspirováno skutečnou postelí od Ikea a pomocí její aplikace monitoruje dobu spánku bez scrollování. Princip je poměrně jednoduchý – stačí postel pro váš chytrý telefon stáhnout aplikaci, zařízení spárovat, povolit sledování pohybových a fitness dat a následně každý večer smartphone na miniaturní postel odložit a vychutnat si klidnou a ničím nerušenou noc.
Využívání tohoto zajímavého gadgetu má také ještě jeden zajímavý benefit – uživatelé, kteří dosáhnou sedmi hodin bez scrollování po dobu jednoho týdne, mají nárok na dárkový poukaz, který mohou využít v obchodních domech švédského nábytkářského giganta. Tato nabídka se nicméně zdá až příliš dobrá a nutno přiznat, že to má přeci jen podstatný háček. Postel pro váš chytrý telefon je totiž k dispozici pouze ve Spojených arabských emirátech a oficiálně se nedá koupit, neboť ji obdržíte při nákupu větším než 750 dirhamů (cca 4300 korun), přičemž nákup musí také obsahovat předmět z nové kolekce.
Jestli se někdy tato kolekce a rovněž i tento šikovný gadget dostane také mimo jižní část arabského poloostrova je otázkou, nicméně pokud bude mít v emirátech tento produkt a celá nabídka úspěch, není vyloučeno, že bychom se mohli dočkat také v našich zeměpisných šířkách. A dozajista se brzy objeví i na portálech jako je ebay.com.