Konec TikToku v posteli! Ikea má geniální příslušenství, které vás zbaví závislost na telefonu

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 27. 10. 12:00
0
Postel pro smartphone od Ikea
  • Ikea dává k nákupu miniaturní postel pro váš smartphone
  • Kdo nebude před spaním procházet internet, může získat dárkový poukaz
  • Bohužel je tento gadget k dispozici pouze v jedné zemi

Nedostatek kvalitního spánku je problém, se kterým se potýká řada z nás. Velmi často za to může chytrý telefon, jež máme tendenci před usnutím ještě v posteli brát do ruky a bezmyšlenkovitě procházet sociální sítě. Odložit smartphone není vždy tak jednoduché, proto není od věci mít po ruce pomocníka, který nám s tím pomůže. Jednoho takového představila švédská společnost Ikea a má podobu malé postele s podporou NFC, která má pomoci uživatelům smartphonů omezit noční používání.

Miniaturní postel pro chytrý teleon

Zařízení spadající do „Phone Sleep Collection“ je inspirováno skutečnou postelí od Ikea a pomocí její aplikace monitoruje dobu spánku bez scrollování. Princip je poměrně jednoduchý – stačí postel pro váš chytrý telefon stáhnout aplikaci, zařízení spárovat, povolit sledování pohybových a fitness dat a následně každý večer smartphone na miniaturní postel odložit a vychutnat si klidnou a ničím nerušenou noc.

Využívání tohoto zajímavého gadgetu má také ještě jeden zajímavý benefit – uživatelé, kteří dosáhnou sedmi hodin bez scrollování po dobu jednoho týdne, mají nárok na dárkový poukaz, který mohou využít v obchodních domech švédského nábytkářského giganta. Tato nabídka se nicméně zdá až příliš dobrá a nutno přiznat, že to má přeci jen podstatný háček. Postel pro váš chytrý telefon je totiž k dispozici pouze ve Spojených arabských emirátech a oficiálně se nedá koupit, neboť ji obdržíte při nákupu větším než 750 dirhamů (cca 4300 korun), přičemž nákup musí také obsahovat předmět z nové kolekce.



USB kabel ve švédských barvách (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Ikea vrací do hry populární USB kabely. Zvládnou až 100 W, nejlevnější stojí jen 39 Kč

Jestli se někdy tato kolekce a rovněž i tento šikovný gadget dostane také mimo jižní část arabského poloostrova je otázkou, nicméně pokud bude mít v emirátech tento produkt a celá nabídka úspěch, není vyloučeno, že bychom se mohli dočkat také v našich zeměpisných šířkách. A dozajista se brzy objeví i na portálech jako je ebay.com.

