Konec fyzických disků na PlayStationu? Tak rychlé to nejspíše nebude

- Sony plánuje ukončení výroby fyzických kopií nových her začátkem roku 2028
- To podle všeho ale neznamená, že by se fyzické kopie přestaly ze dne na den vyrábět
- Rakouská továrna na výrobu disků plánuje omezit výrobu jen o 10 procent
Celou hráčskou obec před nedávnem rozrušila zpráva, že se japonské Sony rozhodlo zrušit výrobu fyzických kopií videoher určených pro jejich konzole PlayStation. Ačkoli Sony měla poměrně pádný důvod k tomuto kroku a podporu čísel, podle kterých o fyzické disky klesá zájem ve prospěch digitální distribuce, průměrný hráč je poměrně konzervativní a nerad vidí jakékoli změny. Abychom ale hráčům úplně nekřivdili, fyzické kopie jsou často jediným zaručeným způsobem, jak uchovat videohry k dispozici i dlouhá léta poté, co vyšly – z digitální distribuce totiž mohou z různých důvodů zmizet a hráči k nim tak zpětně zcela ztratí přístup.
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Fyzické kopie her na PlayStation tak rychle z trhu nezmizí
I když to vypadalo, že se Sony chystá s fyzickými disky udělat krátký proces co možná nejdříve, nejspíše to nebude až tak žhavé. Vedení společnosti se sice nenechalo obměkčit hlasitým nesouhlasem hráčů, nicméně že by k tomuto kroku chtěli dospět co možná nejdříve, se také říct nedá. Původně se totiž zdálo, že továrna na výrobu fyzických kopií v rakouském Thalgau bude v roce 2028 produkovat o 90 procent méně disků, než doposud. Podle anonymního zdroje je ale situace trochu jiná – továrna bude v roce 2028 produkovat jen o 10 procent méně disků.
„Abychom to objasnili a předešli jakýmkoli zavádějícím informacím: v tomto prohlášení Dietmar předpovídal celkový pokles objemu produkce o 10 procent, nikoli pokles na úroveň 10 procent,“ uvedl mluvčí Sony DADC. Jedním z důvodů, proč by utlumení výroby mohlo trvat déle je to, že i když Sony po termínu v lednu 2028 nebude vyrábět nové hry na fyzických nosičích, bude i nadále umožňovat vydavatelům další kusy již existujících titulů.
I kdyby se fyzické kopie her pro PlayStation udržely na trhu déle, než jsme čekali, budoucnost konceptu vlastnictví videoher nevypadá růžově. V iniciativě společnosti Microsoft zaměřené na přechod z disků k digitálnímu obsahu nápadně chybí několik významných vydavatelů her a Sony hráčům neustále dává důvod se domnívat, že myšlenku vlastnictví vůbec nerespektuje. Paradoxní je to vzhledem k minulosti japonské společnosti, která se neváhala v dnes již legendárním spotu vysmívat Microsoftu za to, že nechtěl umožnit snadné půjčování a prodávání herních kopií.