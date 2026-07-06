Konec bacilů na cestách? Hyundai a Kia nasadí tajnou zbraň, která v autě zničí všechny patogeny

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- Korejské automobilky Hyundai a Kia chtějí zatočit s bakteriemi a viry v automobilech
- Plánují do svých vozidel instalovat UV lampy, které škodlivé patogeny zničí
- Prozatím není jasné, kdy bychom se mohli dočkat v prvním produkčním automobilu
Jak se říká, čistota půl zdraví. Pro naše auta to platí taky, obzvláště pak v případě, že patříte mezi ty, kteří ve svém vozidle potřebují mít neustále pořádek. I když budete interiér svého miláčka každý týden pečlivě čistit, přesto se nevyhnete šíření různých mikrobů a bakterií, což může být problém obzvláště v chřipkové sezóně, kdy se bacily šíří jak na běžícím páse. Hyundai a Kia má řešení – společně firmy představily systém dezinfekce interiéru vozidla, který využívá daleké ultrafialové záření k ničení bakterií a virů v interiéru vozu, a to i za přítomnosti cestujících.
Bakterie a viry nemají šanci
Tuto technologii, nazvanou Plasma Care UVC, popisují společnosti jako první systém svého druhu určený pro sériově vyráběná vozidla. Běžná ultrafialová sterilizace představuje riziko pro lidskou pokožku a oči, a proto se obvykle používá pouze v prázdných prostorách, jako jsou například toalety v letadlech mezi jednotlivými cestujícími. Technologie Plasma Care UVC ale funguje jinak – vyzařuje světlo z oblasti dalekého ultrafialového záření typu C v rozsahu 200 až 230 nanometrů, což je vlnová délka, která nedokáže proniknout lidskou pokožkou, ale je smrtelná pro bakterie a viry, jimž chybí ochranná vnější vrstva, která chrání lidské buňky.
Zmenšení této technologie tak, aby se vešla do interiéru automobilu, představovalo významnou technickou výzvu. Systémy využívající daleké UVC záření, určené pro nemocnice a školy, jsou pro použití ve vozidlech příliš velké a mají příliš vysokou spotřebu energie. Výzkumné a vývojové oddělení skupiny Hyundai Motor Group zmenšilo plazmovou lampu a přidalo optický filtr, který omezuje vyzařované vlnové délky na bezpečný rozsah, a zároveň systém zpevnilo tak, aby odolával vibracím a teplotním výkyvům.
Automobilky nechaly systém nezávisle otestovat
Korejská zkušební laboratoř potvrdila téměř 97procentní snížení množství virů v ovzduší během 30 minut v simulovaném interiéru vozidla a výzkum Národní univerzity v Soulu prokázal 99procentní odstranění bakterií způsobujících zápal plic za pouhých 30 sekund. Závěrečná fáze testů provedená ve spolupráci s Korejským institutem automobilových technologií prokázala 99procentní eliminaci bakterie E. coli během 40 minut v interiéru skutečného vozidla.
Tento systém má však jasná omezení. UVC záření dezinfikuje pouze povrchy a vzduch, na které přímo dopadá, takže bakterie ve stinných místech nebo pod sedadly by přežily a některé patogeny se po vystavení UV záření mohou samy regenerovat.
Podle těchto společností systém nejen ničí patogeny, ale také odstraňuje pachy tím, že ničí organismy, které je způsobují, namísto toho, aby je pouze maskoval. To by nakonec mohlo vést k tomu, že chemické osvěžovače vzduchu v autech budou zbytečné.
Systém Plasma Care UVC zatím není nainstalován v žádném sériově vyráběném vozidle. Společnosti Hyundai a Kia uvádějí, že v současné době probíhají testy s cílem splnit mezinárodní bezpečnostní normy, než se tento systém dostane do sériové výroby. Společnosti zatím neoznámily, které modely budou touto technologií vybaveny jako první, ani kdy by mohly začít dodávky.