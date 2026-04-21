Kompatibilita iOS 27: které iPhony letos půjdou z kola ven?

- Apple nedopřeje iOS 27 čtyřem starším iPhonům
- Systém by měl být kompatibilní s iPhonem 12 a novějšími
- iOS 27 přinese lepší optimalizaci, novou Siri a několik dalších vylepšení
Apple 8. června uspořádá vývojářskou konferenci WWDC, na které představí nové verze svých operačních systémů. Majitelé iPhonů se mohou těšit na nový systém iOS 27, který by podle posledních informací měl přinést hlavně pořádek – Apple údajně neplánuje žádné revoluční změny, namísto toho se chce soustředit na odstraňování starého kódu a na celkovou optimalizaci. I přes to ale pravděpodobně nový systém některé stávající iPhony nedostanou.
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iOS 27: nový systém nedostanou čtyři stávající iPhony
Podle informátora Instant Digital má Apple v plánu omezit kompatibilitu iOS 27 na posledních šest generací iPhonů, z nabídky zařízení tak mají vypadnout modely iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max a iPhone SE (2. generace). Tyto telefony již nebudou dostávat nové funkce, stále by jim však měl být po několik let dopřáván přísun bezpečnostních aktualizací stávající platformy iOS 26.
Pokud se predikce Instant Digital potvrdí, zamíří iOS 27 na následující telefony:
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro a 12 Pro Max,
- iPhone SE (3. generace),
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro a 13 Pro Max,
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro a 14 Pro Max,
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro a 15 Pro Max,
- iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro a 16 Pro Max,
- iPhone 16e,
- iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max a Air,
- iPhone 17e.
Ne všechny telefony ale s iOS 27 dostanou stejnou plejádu funkcí – podpora Apple Intelligence zůstane nadále omezená pouze na iPhone 15 Pro a novější.
iOS 27 má být primárně o optimalizaci, to ovšem neznamená, že nepřinese žádné nové funkce. V rámci balíku Apple Intelligence se máme dočkat nové asistentky Siri, funkce skenování vizitek (v rámci aplikace Kontakty) a nutričních štítků (v rámci aplikace Zdraví), automatického uspořádání otevřených záložek v prohlížeči Safari nebo inteligentní prediktivní klávesnice. Dále má přibýt možnost digitalizovat fyzické karty v aplikaci Peněženka a také širší možnosti úprav domovské obrazovky a průsvitného prostředí Liquid Glass.
O novinkách v systému iOS 27 se dozvíme na vývojářské konferenci WWDC na začátku června, krátce poté by měla vyjít první testovací verze. Finální verze iOS 27 bude debutovat v září ve iPhonech 18 Pro, 18 Pro Max a Ultra.