Kolo, trenažér a obrazovka: jak s Rouvy vyrazit do Alp i uprostřed zimy

- Rouvy je česká aplikace pro jízdu na cyklistickém trenažéru, která využívá video skutečných tras
- Nabízí slavné průsmyky, společné jízdy i tréninkové plány a umí automaticky měnit odpor chytrého trenažéru
- Aplikaci bratrů z Vimperka letos koupil americký Zwift, dál ale funguje samostatně
Přelom října a listopadu znamená pro silniční cyklisty kratší večery, mokré silnice a listí v zatáčkách. Kdo nechce přes zimu přijít o formu, sedá na trenažér, a ten má jednu nepříjemnou vlastnost: hodina šlapání proti zdi obýváku umí být hodně dlouhá. Aplikace Rouvy proto na obrazovku pouští záběry skutečných silnic, od serpentin Alpe d’Huez přes Stelvio po trasy triatlonů Ironman, a podle jejich stoupání a klesání mění odpor chytrého trenažéru. Rouvy vznikla v Česku a dnes nabízí přes dva tisíce tras v 87 zemích.
Před cestou do Alp si tak můžete prohlédnout stoupání, na které se chystáte, nebo přes zimu jezdit s lidmi, se kterými se venku nepotkáte. V Rouvy si přitom vyberete, jestli se má odpor řídit profilem silnice, nebo tréninkovým plánem.
Ze Šumavy až pod křídla Zwiftu
Za Rouvy stojí bratři Petr a Jiří Samkovi z Vimperka. Už na vysoké škole začali spojovat cyklistické trenažéry s videem, aby zimní trénink v místnosti nebyl tak únavně jednotvárný. Natáčeli silnice na Šumavě a záznamy propojovali s GPS. Vývoj aplikace začal v roce 2006, značka Rouvy se objevila v roce 2017. Největší vlnu zájmu přinesly covidové lockdowny, kdy se trénink přesunul do bytů po celém světě.
Od roku 2021 držela ve firmě většinový podíl investiční skupina Pale Fire Capital. Rouvy dnes sídlí v Praze, kanceláře má ale dál i v bývalých kasárnách ve Vimperku. Aplikaci používá přes 300 tisíc jezdců.
Českého investora letos vystřídal americký Zwift, dlouholetý konkurent Rouvy, který převzetí oznámil 29. dubna. Aplikace dál funguje samostatně, s vlastním předplatným, vývojem i šéfem Petrem Samkem. Spojení přineslo oficiální podporu hardwaru Zwiftu, tedy virtuálního řazení Zwift Cog a Click i chytrého rámu Zwift Ride.
Jak se z videa stane kopec
Při natáčení trasy vzniká vedle videa i záznam GPS, ze kterého Rouvy zná polohu a sklon silnice. Když pak trasu jedete doma, aplikace podle sklonu právě projížděného úseku upravuje odpor chytrého trenažéru. Při jeho výpočtu bere v úvahu i gravitaci, odpor vzduchu při běžném posedu a hmotnost jezdce a kola. Z vašeho výkonu pak aplikace počítá rychlost, podle které přehrává video. Pojedete-li rychleji, než se pohybovala kamera při natáčení, obraz zrychlí, a když se na stoupání plazíte, zpomalí s vámi.
Jak silně kopec pocítíte, můžete ovlivnit v nastavení Reality Level. Při 100 % aplikace nechává trenažér napodobovat skutečný sklon, při nižší hodnotě vám stoupání ulehčí. I náročnou alpskou trasu si tak můžete projet s menší námahou, jen se taková jízda nezapočítá do žebříčků ani výzev.
Na části tras přidává aplikace do skutečného videa virtuální postavičky ostatních jezdců. Můžete tak soupeřit se záznamy předchozích jízd nebo se v reálném čase přidat ke skupinové jízdě či závodu. Předplatitelé si mohou natočit vlastní trasy kamerou GoPro s GPS a nahrát je do aplikace, takže se do ní dá přenést třeba oblíbený okruh za domem a jezdit ho i v lednu.
Pokud chcete trénovat podle plánu, Rouvy nabízí i jízdy rozdělené do úseků s předepsaným výkonem. Trénink může doprovázet video vybrané trasy, odpor chytrého trenažéru ale v režimu ERG určuje předepsaný výkon místo sklonu silnice. Náročné úseky a odpočinek se tak střídají podle plánu, i když na obrazovce právě projíždíte rovinou. Krajinu si můžete vybírat podle chuti, aniž by vám prudký kopec narušil lehčí část tréninku.
Právě v obraze je hlavní rozdíl proti Zwiftu. Ten od začátku staví na animovaném světě, kde se jezdí ve skupině s avatary ostatních jezdců a závodí se o sekundy. Rouvy má také závody a skupinové jízdy, její silnou stránkou jsou ale skutečná místa: před výletem do Alp si projedete přesně ty zatáčky, které vás čekají, a na obrazovce vidíte skutečné domy, svodidla a dopravní značky. Kdo chce za aplikaci platit co nejméně, může sáhnout po MyWhoosh, která je zdarma, ale nabízí jen animovaný svět.
Sedm dní na zkoušku a pauza přes léto
Než za Rouvy začnete platit 399 Kč měsíčně nebo 3 999 Kč ročně, můžete si ji na sedm dní vyzkoušet zdarma. Vedle tarifu pro jednoho jezdce nabízí Rouvy i Duo pro dva a skupinové předplatné až pro pět lidí. Kdo chce jezdit zdarma i po zkušebním týdnu, má na bezplatném účtu k dispozici 20 kilometrů měsíčně.
Kdo od jara do podzimu jezdí venku, může platit měsíčně jen během zimy. Předplatné pořízené přímo u Rouvy lze také jednou za kalendářní rok pozastavit až na 180 dní. Už zaplacený čas přitom nepropadne: po obnovení se termín další platby posune o zbývající dobu. I roční předplatné si tak můžete přes léto pozastavit a nevyčerpaný čas využít v další sezoně.
Co z virtuálního kopce ucítíte v nohách
Rouvy se dá používat s klasickým i chytrým trenažérem, rozdíl ale poznáte při prvním stoupání. Klasický model odpor podle trasy měnit neumí, chytrý ho upravuje podle pokynů aplikace.
Pokud už máte doma klasický trenažér, ověřte si ho v seznamu podporovaných trenažérů. Například k Elite Qubo Fluid stačí přidat snímač rychlosti, třeba Garmin Speed Sensor 2. Rouvy pak z otáček kola odhadne výkon a podle něj přehrává video. Chcete-li si při stoupání zvýšit zátěž, musíte sami přeřadit.
Podle uchycení kola se chytré trenažéry dělí na dvě skupiny. U modelů na zadní kolo tlačí válec na plášť, například Elite Tuo takhle nasimuluje stoupání až do 10 %. Tyto trenažéry ale ojíždějí plášť a bývají hlučnější. U trenažérů s přímým pohonem sundáte zadní kolo a řetěz nasadíte přímo na kazetu či pastorek trenažéru. Odpadá tím kontakt pláště s válcem a s ním i část hluku.
Dostupným modelem s přímým pohonem je Van Rysel D100 za 6 499 Kč. V balení má Zwift Cog a Click, tedy jediný pastorek a ovladač virtuálního řazení, které podporuje i Rouvy. Kazetu kupovat nemusíte a řadíte tlačítky, zatímco řetěz zůstává na stejném pastorku. D100 ale zvládne napodobit sklon nejvýš 6 %, zatímco Alpe d’Huez stoupá v průměru o 8,1 %. Prudší části tedy v plné obtížnosti věrně nenapodobí, i když je na obrazovce projedete celé. Náročný trénink na něm přesto odjedete, pokud se vejdete do jeho výkonového limitu 600 W.
Pokud vás na Rouvy lákají hlavně horské trasy, vyplatí se trenažér, který dokáže napodobit prudší stoupání. Van Rysel D500 za zhruba deset tisíc korun zvládne až 15 %, Wahoo KICKR Core 2 až 16 %. Mají tak větší rezervu pro prudší části Alpe d’Huez i výjezd na Mortirolo z Mazza, kde se ale najdou i úseky s 18 %. Jak prudký kopec trenažér skutečně napodobí, závisí také na rychlosti a hmotnosti jezdce.
Tacx NEO 2T nasimuluje sklon až 25 % a při zapojení do zásuvky umí napodobit i jízdu z kopce. Kazetu je k němu potřeba dokoupit. Pro většinu lidí, kteří chtějí přes zimu udržet formu, jde spíš o příjemný luxus.
Kolo a obrazovka
Většinou vám stačí vlastní kolo. Zwift Cog pasuje na většinu kol s osmi až třinácti rychlostmi, u některých trenažérů je ale potřeba adaptér pro pevnou osu nebo jiný ořech pro kazetu, takže se vyplatí ověřit uchycení ještě před nákupem. Aplikace běží na Windows, Macu, iOS, Androidu i Apple TV. Jezdit se dá i s telefonem, video ze slavných průsmyků ale vynikne až na tabletu, monitoru nebo televizi. D100 připojíte k telefonu, tabletu nebo počítači jen přes Bluetooth.
Během sedmidenní zkoušky má smysl projet si známou silnici, zkusit společnou jízdu i trénink podle plánu a zjistit, co vás bude na kolo v obýváku vracet. Kdo má doma podporovaný klasický trenažér a snímač rychlosti, může začít ještě před nákupem nového. Na jaře pak stačí předplatné pozastavit a vyrazit na skutečné silnice, třeba na Šumavu, kde celá aplikace začala.
Bratři Samkovi začínali natáčením šumavských silnic, dnes jejich aplikaci používají stovky tisíc cyklistů a vlastní ji někdejší konkurent Zwift. Původní nápad přitom funguje pořád stejně: místo zdi obýváku máte před sebou silnici, po které byste se chtěli projet. A je příjemné, že za takhle úspěšnou cyklistickou aplikací stojí právě český vývoj.