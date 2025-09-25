Kodžima zase provokuje. Jeho nová tajemná hra OD slibuje hodně a nic zároveň

- Herní vývojář Hideo Kodžima vydal první trailer na svou chystanou hru OD
- Ta vzniká ve spolupráci s Microsoftem,v blíže nespecifikovaném termínu vyjde pro PC a Xbox Series X|S
Japonský videoherní matador Hideo Kodžima konečně blíže představil svou chystanou hru OD, na kterou v posledních letech lákal více či méně kryptickými obrázky na sociálních sítích. Nyní jsme se dočkali prvního traileru zpracovaného v Unreal Enginu 5, který poukazuje na zážitek na pomezí videohry a filmu. OD zatím nemá ani výhledové datum vydání.
Kodžimova nová hra OD
Trailer nazvaný OD Knock zobrazuje jednu z hlavních postav, kterou ztvární herečka Sophia Lillis (To, I Am Not Ok with This). Domněnky hráčů jedou na plné obrátky – trailer působí, jako by zachycoval nějaký prastarý rituál, který vedl k vyvolání démonické entity. Což nemusí být daleko od pravdy, protože hra má být hororová a Kodžima slibuje, že hráči vyzkouší „hranice svého strachu“.
Na hře pracuje Kodžimovo studio Kojima Productions pod záštitou Microsoftu, s vysokou mírou pravděpodobnosti tak OD bude exkluzivní pro PC a konzole Xbox Series X|S. Účast na projektu propálil i věhlasný hororový režisér, scénárista a producent Jordan Peele (Uteč, Nene), další postavy ztvární Udo Kier (Ve stínu upíra, Melancholia) a Hunter Schafer (Euforie, Cuckoo).
Zase „jenom demo“?
Oficiální datum vydání zatím hra nemá, podle insidera Toma Hendersona však měl projekt přežít nedávné snižování stavů a zavírání studií spadajících pod Microsoft. Jakkoliv vypadá první 3minutový trailer velmi tísnivě a působivě, fanoušci drží trochu rezervovaný postoj.
od = only demo https://t.co/p5ijW6AEEq
— Ç♱ (@laberusca) September 23, 2025
V roce 2014 už se totiž Hideo Kodžima prezentoval podobně ambiciózním projektem, tehdy ve spolupráci s režisérem Guillermem Del Torem (Faunův labyrint, Hellboy). P.T., zkratka pro „playable teaser“, bylo kratičké demo s cílem nalákat na chystanou hru Sillent Hills, která nakonec nebyla dokončena. OD už na sociálních sítích čelí výsměchu, že jde o novou zkratku, tentokrát „only demo“, tedy „pouze demo“.