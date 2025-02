Když TikTok, proč ne DeepSeek? Šéf ARMu vyhlíží zákaz populární čínské AI

Šéf ARM tvrdí, že DeepSeek to může mít v USA nahnuté

Když prý zakázali TikTok, proč by nezakázali DeepSeek?

Ve Washingtonu si s DeepSeekem prý neví rady a intenzivně ho řeší

Generální ředitel společnosti ARM, Rene Haas, očekává, že vláda Spojených států zakáže čínský AI chatbot DeepSeek. Haas to uvedl v nedávném rozhovoru pro Financial Times. Vyjádřil také silné pochybnosti ohledně tvrzení, že DeepSeek dosáhl svých schopností a výkonu za zlomek nákladů ve srovnání s modely vyvinutými v USA.

Když TikTok, proč ne DeepSeek?

Haas, s odkazem na existující obavy o národní bezpečnost, které vedly k výzvám k zákazu aplikace TikTok, prohlásil: „Pokud nedovolíte TikTok, proč byste dovolili tohle?“ Dodal, že si myslí, že DeepSeek bude „zastaven“, a zdůraznil, že Washington „se snaží přijít na to, co s touto věcí dělat.“ Ačkoliv upřesnil, že nemá žádné interní informace.

Za připomenutí tak stojí, že TikTok je v USA pořád v podstatě „zakázaný“ a Trump jen aplikaci udělil pětasedmdesátidenní prodloužení období, po které by nemělo dojít k vymáhání čehokoliv – zákazu, odstavení, či penalizace provozovatelů obchodů s aplikacemi. A podobný osud teď možná čeká, alespoň tedy podle Haase, i DeepSeek.

Levně a lépe?

DeepSeek nedávno vyvolal značnou pozornost v sektoru umělé inteligence poté, co zveřejnil benchmarky naznačující výkon srovnatelný s předními světovými AI modely, obzvláště v oblasti reasoningu. Společnost tvrdila, že těchto výsledků dosáhla s výrazně nižšími náklady na vývoj a menším výpočetním výkonem než její američtí konkurenti, přičemž efektivitu připisovala optimalizaci softwaru. Toto tvrzení následně ovlivnilo ceny akcií velkých amerických technologických společností v čele s Nvidií.

Haas ale tvrzení DeepSeeku dost nevybíravě zpochybnil. Pro Financial Times uvedl, že pochybuje o fámách, že model byl vyvinut „za pakatel“ (konkrétně údajně jen jednotky milionů dolarů). Poukázal na to, že pokud by tvrzení o efektivitě DeepSeek byla pravdivá, americké AI společnosti by pravděpodobně snižovaly své plány kapitálových výdajů, aby přijaly podobné přístupy, což se zatím nestalo. A je pravdou, že všechny firmy postupně tlačí cenu modelů dolů.

Zbytečná kontroverze

Jádrem sporu je tvrzení DeepSeek, že dosáhl špičkového výkonu AI s použitím výrazně levnějšího hardwaru, a to díky lepší optimalizaci softwaru. Pokud by toto tvrzení bylo pravdivé, mohlo by drasticky změnit konkurenční prostředí v odvětví AI. Několik bezpečnostních chyb nalezených v iOS aplikaci DeepSeek ale podnítilo obavy o soukromí a bezpečnost. Nemluvě o celé „čínské záležitosti“ a vůbec hromadě dalších indicií, že věci nemusí být takové, jaké se zdají.

Situace kolem DeepSeek zůstává nejasná, američtí regulátoři ještě musí udělat formální rozhodnutí, pokud na něco takového vůbec dojde. Z pohledu uživatele DeepSeek žádný velký smysl nedává, neboť pokud je kvalita skutečně srovnatelná s nejlepšími americkými modely a ty už teď přidaly i ono na pohled atraktivní vysvětlování svého „přemýšlení“ o postupu odpovědi, nemá DeepSeek moc co nabídnout. Pro americké zákonodárce tak může jít o jednoduchý cíl, na kterém si v rámci vlastního PR možná s chutí smlsnou, ale tím to možná bude končit.