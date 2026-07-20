Když slevy útočí: proč jsou mobilní notifikace stále otravnější a jak se můžete bránit?

- Sleva se na zamknuté obrazovce objeví vedle upozornění na podezřelou platbu nebo zprávy od rodiny
- ÚOOÚ označil marketingové push zprávy za elektronickou poštu, povolení notifikací ale nenahrazuje souhlas s reklamou
- Google popisuje push notifikace jako nástroj pro návrat uživatelů, jejich aktivitu a měření konverzí
- Android, iOS i Chrome omezují agresivní odesílání notifikací a dávají uživatelům více kontroly
„Vánoce jsou opět tu! Jste připraveni? My ano! Už déle nečekejte a začněte nakupovat online.“ Tak zněla push notifikace, kterou cituje kontrolní protokol Úřadu pro ochranu osobních údajů. Neupozorňuje na podvod, zpožděný vlak ani výběr peněz z účtu. Jen se natlačila na zamknutou obrazovku se stejnou samozřejmostí, jakou má bezpečnostní upozornění.
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Většina lidí podobnou větu zavře jedním gestem a za chvíli na ni zapomene. Push notifikace si přesto půjčují místo, zvuk a autoritu systému. Slevový kód se pak zobrazí vedle dvoufázového ověření, změny odletové brány nebo zprávy, že se někdo pokouší přihlásit k vašemu účtu. Provozovatelé si z kanálu určeného pro důležité dění udělali přímou linku k návratu do aplikace, obsahu a nákupu.
Ne každá reklamní notifikace je automaticky nezákonná a ne každá servisní zpráva je svatá. Rozdíl však není těžké poznat: rozhoduje, čí problém zpráva řeší a proč musí přijít právě teď. Platformy i regulátoři už mezitím pochopili, že jedno klepnutí na tlačítko Povolit není bianco šek na nekonečné vyrušování.
Servis končí ve chvíli, kdy zpráva chce něco prodat
Servisní notifikace navazuje na něco, co už děláte nebo výslovně očekáváte. Kurýr veze balík, banka hlásí podezřelou platbu, aerolinka změnila gate, kolega odpověděl ve vlákně. Může být nepříjemná, ale má jasný důvod přerušit vás hned.
Marketingová notifikace řeší jiný úkol: přimět člověka, aby aplikaci znovu otevřel, přivést ho k nákupu ve slevové akci, prodat předplatné, připomenout opuštěný košík nebo přivést čtenáře k dalšímu textu. Šedé zóny samozřejmě existují. „Vaše oblíbené zboží je znovu skladem“ může být užitečná služba, pokud jste si o ni řekli. Stejná věta rozeslaná všem, kdo se před měsícem podívali na tenisky, už je obchodní tah převlečený za péči.
Pomůže jednoduchý test: změní se pro vás něco konkrétního, když zprávu neuvidíte hned? U změny letu nebo podezřelé platby ano. U slevy na příslušenství, nového článku či odměny ve hře většinou ne. Časový tlak tam nevzniká z vaší situace, ale z toho, že ho odesílatel potřebuje vytvořit.
Český případ ukazuje, že nejde o slovíčkaření. V anonymizovaném příkazu zveřejněném ÚOOÚ uživatel odvolal souhlas s marketingovým oslovováním přes aplikaci v prosinci 2021. Firma pak kvůli systémové chybě poslala od října 2023 do února 2024 deset marketingových push zpráv. Úřad je označil za textové zprávy šířené přes veřejnou síť elektronických komunikací, které lze podřadit pod elektronickou poštu.
ÚOOÚ v příkazu uložil pokutu 50 000 Kč za několik posuzovaných porušení, mezi nimi tři marketingové push zprávy a tři e-maily. Není to tedy jednoduchý ceník „deset notifikací za padesát tisíc“. V e-mailové části firma tvrdila, že jde o technickou či edukační komunikaci související s už používaným produktem. Úřad se ale díval na obsah: nabídky služeb a komunikace podporující značku jsou obchodním sdělením, i když je někdo nazve edukací.
Právě tady firmy rády smíchají dvě rozdílné věci. Systémové povolení dovolí aplikaci zobrazit oznámení. Samo však neřeší, zda smí stejný kanál používat pro obchodní sdělení. Uživatel může chtít okamžitě vědět o pohybu na účtu, ale nemusí chtít nabídky investic. Rozumná aplikace proto oddělí platby, objednávky a marketing do vlastních kanálů a nenutí člověka volit mezi úplným tichem a neustálými nabídkami.
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Kliknutí jsou levná, důvěra ne
Provozovatel už má aplikaci nainstalovanou v telefonu uživatele a může ho oslovit podle toho, jak se v ní chová. Po otevření notifikace pak zjistí, zda vedla k otevření aplikace, nákupu nebo jiné konverzi. Nemusí znovu kupovat pozornost v reklamním feedu ani čekat, jestli jeho e-mail zapadne mezi faktury a newslettery.
Firebase Cloud Messaging na své produktové stránce popisuje notifikace jako nástroj pro návrat uživatelů do aplikace a udržení jejich aktivity. Nabízí cílení podle demografie a chování, měření vlastních konverzí i A/B testování variant zpráv. Není to přiznání zneužívání, ale popis nástroje, z něhož se může obyčejné upozornění snadno stát výkonnostní reklamou.
Proto bývají nejotravnější zprávy napsané jako malý poplach: poslední hodiny slevy, odměna, která za chvíli zmizí, nebo obsah, který „vám nesmí uniknout“. Každá z nich dává odesílateli další příležitost porovnat varianty textu, čas odeslání i reakci konkrétní skupiny uživatelů. Z pohledu kampaně je to ukázněná práce s daty. Z pohledu člověka je to další důvod, proč může příště stisknout Vypnout.
E-shopy v tom nejsou samy. Hry posílají časově omezené odměny, dopravní aplikace přimíchají k informaci o zpoždění levnější jízdu, finanční služba vedle změny podmínek nabídne „tip“ na další produkt. A média vědí, že push dovede přivést člověka k textu, který by v běžném feedu minul. Jenže zpráva, která se tváří jako mimořádná hlavně proto, aby zvýšila návštěvnost, zvyšuje šanci, že člověk příště vypne i upozornění, která by mu skutečně mohla posloužit.
Únavu ze zpravodajských notifikací potvrzuje i Reuters Institute. Podle něj je 43 % lidí, kteří je nedostávají, aktivně vypnulo, protože jich bylo příliš mnoho nebo pro ně nebyly užitečné. Deník The Times proto podle stejného výzkumu posílá nejvýše čtyři denně, protože vyšší frekvence zvyšuje počet odinstalací. Kdo chce v jedné liště prodávat a zároveň varovat, musí si vybrat, čemu chce, aby lidé věřili.
Android, iOS i Chrome už brzdí odesílatele
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POST_NOTIFICATIONS. U nově nainstalované aplikace jsou běžné notifikace ve výchozím stavu vypnuté, dokud je uživatel nepovolí. Dokumentace navíc vývojářům radí ptát se až v situaci, která smysl notifikací vysvětlí, třeba po objednání jídla nebo při sledování konkrétního účtu. To je pravý opak obrazovky se slibem exkluzivních slev hned při prvním spuštění.
Apple je ještě přímočařejší. Jeho pravidla pro App Store dovolují propagační a marketingové push zprávy jen po samostatném výslovném souhlasu přímo v rozhraní aplikace, kde musí být i možnost se z nich odhlásit. Push navíc nesmí být podmínkou fungování aplikace. Méně důležité notifikace lze na iPhonu odložit do plánovaného souhrnu nebo je skrýt pomocí režimu Focus. Slevová akce se tak nemusí zobrazit hned na displeji.
U webů reaguje Chrome nejvýmluvněji. Už dříve ztišil žádosti o oprávnění u webů s nízkou mírou přijetí a zasahoval proti zneužívání notifikací. V lednu 2026 pak začal zavádět omezení Push API pro weby, které posílají hodně zpráv při malé interakci uživatelů.
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Vypnout slevy, ne důležitá upozornění
Řešením není vypnout na telefonu všechno. Nechte si notifikace o pohybu na účtu, důležité zprávy od lidí a změny objednávek. U ostatních si stačí položit tři otázky: vyžádali jste si je, potřebujete je hned a umí aplikace oddělit nabídky od důležitých událostí? Když ne, vypněte alespoň marketingový kanál. Pokud ho aplikace nemá, vypněte její notifikace úplně.
Android u řady aplikací dovoluje ztlumit jen konkrétní kanál. Na iPhonu podobnou práci zastane souhrn notifikací a Focus. Souhlas s notifikacemi neznamená, že aplikace může každou slevu, článek nebo návrat do hry vydávat za zprávu k okamžitému řešení. Když to dělá, naučí lidi vypnout všechny její notifikace i ve chvíli, kdy by jim skutečně měla říct něco důležitého.