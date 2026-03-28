Kdy se přesune Face ID pod displej iPhonu? Informátoři mají jasno

- Apple se stále nevzdal myšlenky „čistého“ designu iPhonu
- Přesunutí Face ID pod displej ale naráží na řadu komplikací
- Dříve než při představení modelu k 20. výročí nový design očekávat nemáme
Designové změny jsou v případě iPhonů v posledních letech spíše decentní, byť aktuální generace se nebála to toho více „říznout“ a představit vizuálně jinou podobu modelů Pro a také velmi tenký model Air. Dlouhodobým cílem je nicméně představení minimalistického smartphonu, který v ideálním případě nemá žádné fyzické porty a většinu jeho povrchu tvoří displej. I když Air se tomuto ideálu značně blíží, přeci jen mu několik drobností schází, především pak ukrytí Face ID pod zobrazovací panel.
Přesunutí Face ID pod displej se údajně odkládá
Již delší dobu se šíří spekulace, že Apple plánuje na rok 2027 zásadní redesign iPhonu. Mark Gurman z agentury Bloomberg loni v květnu informoval, že gigant z Cupertina usiluje o vyrobení zařízení bez jakýchkoli výřezů. V poslední době se však objevily náznaky, že realizace ambicí Applu v této oblasti by mohla trvat o něco déle. V lednu analytik Ross Young uvedl, že menší Dynamický ostrov, který se očekává u letošních modelů iPhone 18 Pro, pravděpodobně bude představen až po roce 2027.
Právě tento týden informátor Fixed Focus Digital podobně tvrdil, že Apple stále čelí výzvám s umístěním Face ID pod displej, a místo toho se možná zaměří na postupné zmenšování výřezu. Nejnovější komentáře ze strany Digital Chat Station naznačují něco podobného. Podle tohoto informátora se plán Applu posouvá od menšího Dynamického ostrova s některými komponenty Face ID pod displejem k dalšímu zmenšení výřezu.
Časová osa nicméně naznačuje, že displej zcela bez výřezu by mohl být vyhrazen pro špičkový model k 20. výročí. Digital Chat Station totiž uvádí, že Apple pokračuje v testování zařízení s displejem pokrývajícím celou přední stranu, který bude navíc na všech čtyřech stranách zakřivený, čímž vytvoří dojem zcela bezrámečkového designu. Aby však Apple mohl tuto myšlenku realizovat, bude muset zcela odstranit zbývající výřez na přední straně. Zda současné technologie pod displejem dokážou včas splnit vysoké standardy Applu, teprve uvidíme.