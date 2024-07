Kam se poděl Galaxy Z Fold 6 Ultra? Samsung o jeho uvedení stále uvažuje

Samsung včera odpoledne uvedl na trh novou generaci ohebných smartphonů Galaxy Z Flip 6 a Z Fold 6. Nepotvrdily se tak dřívější spekulace o tom, že by Korejci mohli překvapit dalšími skládačkami, ať už levnějším modelem Galaxy Z Fold 6 FE, nebo naopak vybavenější variantou Galaxy Z Fold 6 Ultra. To ale neznamená, že na nich Samsung nepracuje, a že se jich dříve či později nedočkáme.

Informace o tom, že Samsung plánuje víc než pouze dvě skládačky, nebyly pouze vycucané z prstu. Existenci třetího modelu prozradilo hned několik zdrojů, dokonce uniklo i jeho kódové označení SM-F958, z něhož lze rozklíčovat, že se mělo jednat o výše postavenou variantu Galaxy Z Fold 6. Ten má kódové označení má označení SM-F956, výměna poslední číslice za osmičku by jej pak zařadila do rodiny „Ultra“ – Galaxy S24 má kupříkladu označení SM-S928.

Fold6 Ultra does exist, but there are no detailed parameters https://t.co/galitfNu1T

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) April 3, 2024