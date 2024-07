Skládací Xiaomi Mix Fold 4 na prvním obrázku. Konečně dorazí i do Evropy

Příští týdny budou bohaté na nové ohebné smartphony. 10. července představí Samsung svoje skládačky Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6, dva dny na to přijde Honor s modelovou řadou Magic V3. A aby toho nebylo málo, svojí troškou do mlýna přispěje i čínské Xiaomi.

Společnost Xiaomi má v plánu letos v létě odhalit ohebný smartphone Mix Fold 4. Stejně jako jeho předchůdci má připravovaná novinka disponovat knížkovým tvarem, u letošního modelu se má čínský výrobce soustředit na redukci tloušťky. Podle informátora Ice Universe bude Mix Fold 4 aspirovat na titul nejtenčího ohebného smartphonu na světě, údajně překoná i připravovaný Honor Magic V3. U obou modelů máme počítat s tloušťkou v zavřeném stavu pod 10 mm.

Honor Magic V3 will be released on July 12th. Then, Xiaomi MIX Fold4 will also be released, which is also the narrowest foldable phone in the world, only 9.x mm.

It is worth looking forward to that MIX Fold4 will be released in the global market! You have a chance to buy it!

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 3, 2024