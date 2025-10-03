TOPlist

K volbám jedině s občankou? Aplikace eDoklady nefunguje, varuje ministerstvo

Jakub Fišer
Jakub Fišer 3. 10. 18:15
0
Aplikace občanka v telefonu, eDoklady
  • Aplikace eDoklady má problémy, k volbám běžte raději s fyzickou občankou
  • Ministerstvo nefunkční aplikaci potvrdilo, oprava zatím není k dispozici

Dnes a v sobotu probíhají v České republice volby do poslanecké sněmovny. Abyste se jich mohli účastnit, je nezbytnou součástí u volební komise předložit platný doklad totožnosti, například občanský průkaz, cestovní pas, nebo elektronickou variantu v aplikaci eDoklady. Ta ale dle informací ministerstva nefunguje, systém je přetížený a bez fyzického dokladu ve většině případů volit nelze.

Aplikace eDoklady nefunguje

Možná máte podobnou zkušenost. Přišli jste k volbám, dle platného zákona jste místo fyzické občanky chtěli předložit virtuální doklad v podobě aplikace eDoklady. Nicméně aplikace nefunguje, nelze se do ní přihlásit. Potvrzuje to i naše zkušenost z volební místnosti – přihlásit jsme se nemohli ani přes bankovní identitu, ani přes klíč eGovernmentu.

Krátce poté, co se objevili první voliči, kterým aplikace nefungovala, zareagovalo na celý problém i ministerstvo vnitra, které vydalo na svých sociálních sítích upozornění: eDoklady mají kvůli vysoké zátěži technické potíže. Doporučujeme vzít si sebou KLASICKÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ nebo PAS, abyste se vyhnuli případným potížím. Nejde o bezpečnostní problém. Digitální a informační agentura (DIA) navyšuje kapacity.“

Doplatila na to i Pekarová Adamová

První chybová hlášení se objevila hned po otevření volebních místností ve 14 hodin. Ministerstvo nejprve varovalo před tím, že výpadky se podaří vyřešit „do několika desítek minut“. Dle mnoha voličů však přetrvávají i kolem 18. hodiny. Jak informoval iRozhlas, nefunkční aplikace eDoklady vyhnala od uren i některé politiky, například předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Ta se musela vrátit domů pro fyzický doklad.



Aplikace eDoklady



Nepřehlédněte

Novinky v aplikaci eDoklady pro rok 2025: konečně i banky, pojišťovny a Česká pošta

Dlužno podotknout, že ne všem eDoklady nefungují, stačí si aplikaci ověřit ještě před tím, než opustíte domov. Pokud se do systému nelze přihlásit, případně se objevuje hláška „Digitální výpis je neplatný“, doporučujeme vzít si sebou k volbám i fyzickou občanku nebo jiný doklad totožnosti.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Recenze Samsung Galaxy S25 Edge: tenká žiletka příjemně překvapila
Samsung bije na poplach. Neúspěch tenkého S25 Edge může do hry vrátit Plus variantu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 18:00
0
Snímek z dokumentu Victoria Beckham na Netflixu
Podzim je tu: máme pro vás přehled těch nejlepších novinek na Netflixu (3. 10. 2025)
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:00
0
Rozborka Airpods Pro 3 od iFixit
Slabina AirPods Pro 3? Nová sluchátka od Applu jsou téměř neopravitelná
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 13:30
5
iPhone 17 v nejpodrobnější české recenzi
Recenze iPhone 17: těžko budete hledat kompromisy
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
12

Kapitoly článku