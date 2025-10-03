K volbám jedině s občankou? Aplikace eDoklady nefunguje, varuje ministerstvo

- Aplikace eDoklady má problémy, k volbám běžte raději s fyzickou občankou
- Ministerstvo nefunkční aplikaci potvrdilo, oprava zatím není k dispozici
Dnes a v sobotu probíhají v České republice volby do poslanecké sněmovny. Abyste se jich mohli účastnit, je nezbytnou součástí u volební komise předložit platný doklad totožnosti, například občanský průkaz, cestovní pas, nebo elektronickou variantu v aplikaci eDoklady. Ta ale dle informací ministerstva nefunguje, systém je přetížený a bez fyzického dokladu ve většině případů volit nelze.
Aplikace eDoklady nefunguje
Možná máte podobnou zkušenost. Přišli jste k volbám, dle platného zákona jste místo fyzické občanky chtěli předložit virtuální doklad v podobě aplikace eDoklady. Nicméně aplikace nefunguje, nelze se do ní přihlásit. Potvrzuje to i naše zkušenost z volební místnosti – přihlásit jsme se nemohli ani přes bankovní identitu, ani přes klíč eGovernmentu.
eDoklady mají kvůli vysoké zátěži technické potíže.
➡️ Doporučujeme vzít si sebou KLASICKÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ nebo PAS, abyste se vyhnuli případným potížím.
Nejde o bezpečnostní problém. @agentura_dia navyšuje kapacity.
— Ministerstvo vnitra (@vnitro) October 3, 2025
Krátce poté, co se objevili první voliči, kterým aplikace nefungovala, zareagovalo na celý problém i ministerstvo vnitra, které vydalo na svých sociálních sítích upozornění: „eDoklady mají kvůli vysoké zátěži technické potíže. Doporučujeme vzít si sebou KLASICKÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ nebo PAS, abyste se vyhnuli případným potížím. Nejde o bezpečnostní problém. Digitální a informační agentura (DIA) navyšuje kapacity.“
Doplatila na to i Pekarová Adamová
První chybová hlášení se objevila hned po otevření volebních místností ve 14 hodin. Ministerstvo nejprve varovalo před tím, že výpadky se podaří vyřešit „do několika desítek minut“. Dle mnoha voličů však přetrvávají i kolem 18. hodiny. Jak informoval iRozhlas, nefunkční aplikace eDoklady vyhnala od uren i některé politiky, například předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Ta se musela vrátit domů pro fyzický doklad.
Dlužno podotknout, že ne všem eDoklady nefungují, stačí si aplikaci ověřit ještě před tím, než opustíte domov. Pokud se do systému nelze přihlásit, případně se objevuje hláška „Digitální výpis je neplatný“, doporučujeme vzít si sebou k volbám i fyzickou občanku nebo jiný doklad totožnosti.