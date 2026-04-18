K notebooku dárky za 16 tisíc? Microsoft zoufale bojuje proti hromadnému útěku k Applu

- MacBook Neo způsobil Microsoftu velké vrásky na čele
- Redmondští bojují proti úniku studentů ze světa Windows na platformu macOS
- V USA nabízí k novým notebookům dárky v hodnotě 16 tisíc korun
MacBook Neo převrátil svět levných počítačů naruby. Apple velice chytře použil vadné procesy ze starších iPhonů a postavil na jejich základech kvalitní notebook, na který konkurence jen stěží hledá odpověď. Exodus uživatelů ze světa Windows do světa macOS se nyní snaží přibrzdit Microsoft – po hardwarové stránce nemá zájemcům o levný notebook co nabídnout (zvlášť po čerstvém zdražení), ale zkouší se zákazníkům podbízet jinou cestou. Tedy alespoň v USA.
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Dárky v hodnotě 16 tisíc korun
MacBook Neo je v České republice nabízen na 16 990 korun, studenti jej dokonce mohou pořídit už od 14 290 korun. To je mimořádně lákavá nabídka, na kterou musí Microsoft reagovat. Úprk studentů od Windows k macOS je totiž to nejhorší, co se Redmondským může stát – tito uživatelé totiž v dospělém životě snáze podlehnou nutkání kupovat si novější a dražší počítače od Applu.
Microsoft se v rámci protiútoku odhodlal k neobvyklému kroku – studentům v USA přibalí k novému počítači dary v hodnotě přesahující 16 tisíc korun. Stačí si do 30. června u vybraných amerických prodejců (Amazon, Best Buy a Wallmart) zakoupit nový počítač značky Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo nebo Surface a radovat se z následujících bonusů:
- Roční předplatné Xbox Game Pass Ultimate v hodnotě 8 028 korun (12 × 669 korun)
- Roční předplatné Microsoft 365 Premium v hodnotě 5 489 korun
- Bezdrátový ovladač Xbox s vlastním designem v hodnotě 2 636 korun
Tyto dárky by v České republice stály dohromady 16 153 korun, v USA jejich hodnota přesahuje 500 dolarů. To může být dokonce víc, než stojí samotný počítač – tato akce se kupříkladu týká i základní konfigurace počítače Lenovo IdeaPad Slim 3x, který je v USA nabízen za zvýhodněnou cenu 499 dolarů (asi 12 500 korunu s DPH).
Make the obvious choice, the one that comes with @Microsoft365 Premium, @XboxGamePass Ultimate, and @Xbox Custom controller. Get the bundle: https://t.co/vOZQQduunY pic.twitter.com/rgddU0Eze5
— Windows (@Windows) April 17, 2026
Američtí studenti pochopitelně musí splnit několik podmínek, především musí studovat vysokou školu a mít emailovou adresu s koncovkou .edu. „Darovaná“ předplatná také nelze využít k prodloužení stávajících tarifů, platí jenom pro nové uživatele. I přes to se ale může pro někoho jednat o zajímavou nabídku, která má jednu zásadní nevýhodu – platí pouze v USA.