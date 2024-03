Jídlo zdarma díky umělé inteligenci! Chytrák díky ChatGPT ošálil celý McDonald’s

Stačilo sebrat účtenky a postěžovat si na nekvalitní služby

ChatGPT posloužil k rychlému vygenerování velkého množství stížností

Zneužití McDonald’s a ChatGPT je spíše drobnost, ale ukazuje na potenciál zneužití AI například ve volbách

Americký podcaster využil umělou inteligenci, konkrétně ChatGPT, k nelegálnímu získání více než 100 jídel zdarma od McDonald’s, což vyvolalo značnou kontroverzi a etické obavy.

Stížnosti díky ChatGPT

V epizodě pořadu All Things The Podcast nahrané v listopadu 2023 spolumoderátor Gage podrobně popsal svou metodu podvodu na fastfoodovém gigantu pomocí vyhozených účtenek, které použil k podání vymyšlených stížností prostřednictvím průzkumu spokojenosti zákazníků, které McDonald’s provádí.

Gageova technika byla vlastně jednoduchá jak facka. Spočívala v tom, že se v průzkumu označil za „velmi nespokojeného“, přičemž stížnost vytvořil právě pomocí ChatGPT. Jejím středobodem byla údajná špatná zkušenost s jídlem v McDonald’s, což ve výsledku vedlo k vydání až čtyř stravenek na jednu účtenku.

Rychlejší, efektivnější

Jednoduché, efektivní a pochopitelně i kontroverzní. Jde jak o zneužívání systému fast foodu, tak i zneužívání umělé inteligence. Samozřejmě by to šlo udělat i bez ChatGPT, jen by to ale trvalo déle a bylo by to méně praktické a pomalejší.

Pochopitelně se kolem toho ale točí také otázky ohledně etické stránky věci, kdy dotyčný mohl zaplavit negativními recenzemi danou provozovnu. Co by se pak stalo v případě, kdy by se mohly negativní reakce či recenze vytvořené umělou inteligencí nahromadit v takovém počtu, že by se McDonald’s třeba rozhodl danou provozovnu zavřít? Jistě, krajní případ, ale i do takového extrému by zneužití umělé inteligence čistě teoreticky mohlo zajít.

Kde to skončí?

Nemluvě o případném negativním dopadu na psychiku zaměstnanců, kteří by tak mohli být bombardováni jednou negativní reakcí za druhou.

V aktuálním případě sice nakonec o nic moc nejde a jedná se spíše o kuriozitku. Na druhou stranu celý incident ale jen podtrhuje vznikající výzvy a etická dilemata, která se s rozšiřováním nástrojů umělé inteligence pojí. Několik jídel zdarma v McDonald’s je skutečně spíše k pousmání, jenže tím to teprve začíná a už jsme tu měli několik dobře zdokumentovaných případů, kdy byla umělá inteligence zneužita v rámci předvolební kampaně.