Jedete na Colours? Vezměte starý telefon k recyklaci, můžete vyhrát zajímavé ceny

- T-Mobile i letos na festivalu Colours of Ostrava vybírá od návštěvníků staré telefony
- Na jejich stánku nechybí sběrný box od společnosti Remobil, které se recyklaci věnuje
- Vloni se podařilo touto cestou vybrat necelou tisícovku starých, nepotřebných mobilů
Ve středu v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval další ročník festivalu Colours of Ostrava a jedním z jeho tradičních partnerů je opět T-Mobile. Pokud se na festival chystáte a doma vám v šuplíku leží starý a nepoužívaný mobilní telefon, rozhodně stojí za zvážení vzít jej s sebou. Operátor totiž i letos nabídne možnost ekologické recyklace vysloužilých zařízení přímo v areálu festivalu ve spolupráci s firmou Remobil.
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Dovezte na Colours starý telefon
Součástí T-Mobile Fest Zóny bude stejně jako v minulých letech speciální recyklační box, do kterého mohou návštěvníci vhodit své nepotřebné mobilní telefony. Zapojením do akce zároveň získají možnost soutěžit o ceny, které si operátor pro účastníky připravil. V osudí je batůžek, termohrnek, nafukovací vychytávky do bazénu nebo powerbanka s MagSafe. Každý, kdo přinese na stánek T-Mobilu starý telefon či tablet, losuje o odměnu, nikdo tedy neodejde s prázdnou.
Projekt vzniká ve spolupráci s neziskovou organizací Remobil, která se dlouhodobě věnuje sběru a recyklaci starých mobilních telefonů. Cílem je dát nepoužívaným zařízením i „posmrtný“ význam a zároveň upozornit na význam správné likvidace elektronického odpadu.
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T-Mobile a Remobil pokračují ve spolupráci
Sběrné boxy zajišťuje nezisková společnost Remobil, která se sběru a recyklaci starých mobilních telefonů věnuje už od roku 2015. Své sběrné koše má na desítkách míst po celé České republice, spolupracuje s více než tisícovkou firem, například i Českou poštou. Starý mobil můžete k recyklaci poslat také Zásilkovnou, s využitím speciálního kódu „98 765 259“ navíc neplatíte za dopravu.
Spolupráce mezi T-Mobilem a organizací Remobil trvá již několik let a pravidelně se objevuje i na velkých kulturních akcích. Jen během loňského roku se díky této iniciativě podařilo recyklovat celkem 999 mobilních zařízení, která by jinak často zůstala ležet v domácnostech nebo skončila v běžném odpadu.
Staré telefony přitom obsahují řadu cenných materiálů, které lze znovu využít při výrobě nové elektroniky. Recyklace tak pomáhá snižovat spotřebu přírodních zdrojů i množství elektroodpadu. Pokud tedy letos vyrážíte na Colours of Ostrava a máte doma starý telefon, který už několik let nepoužíváte, může být festival ideální příležitostí, jak se ho ekologicky zbavit a zároveň zkusit štěstí v soutěži o některou z připravených cen.