MagSafe: ano, nebo ne? Apple stojí před klíčovým rozhodnutím

- Na technologii MagSafe si všichni uživatelé poměrně rychle zvykli
- Apple ale podle známého leakera přemýšlí, jestli se mu vyplatí
- Prozatím to vypadá, že není potřeba propadat panice
Technologie MagSafe vstoupila do odvětví chytrých telefonů jako uragán. Nápad ozvláštnit bezdrátové nabíjení magnety, které lze následně využít i pro přichycení příslušenství, se ukázal jako geniálně jednoduchý, přičemž Apple si jej nenechal jen pro sebe, ale v rámci standardu Qi jej zpřístupnil i pro všechny ostatní výrobce, kteří jej pomalu implementují do svých chytrých telefonů. Ačkoli drtivá většina z nás užitečnost a praktičnost MagSafe nezpochybňuje (a pokud ano, tak jej nevyužívá), v Applu si podle všeho tak jistí nejsou, alespoň podle tvrzení známého leakera s přezdívkou Instant Digital.
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Má MagSafe v zařízeních od Applu budoucnost?
Ekosystém se od svého uvedení na trh v roce 2020 výrazně rozrostl a na tomto standardu jsou založeny stovky peněženek, pouzder, stojánků a nabíječek od různých výrobců. Údajně existovaly dokonce plány na zavedení vestavěných magnetů MagSafe do řady iPadů, což již dříve Instant Digital naznačoval, avšak tyto plány se nikdy neuskutečnily. Mark Gurman poprvé v roce 2021 informoval, že Apple testuje iPad Pro se skleněnou zadní stranou, který by podporoval bezdrátové nabíjení, přičemž konkrétně poznamenal, že se zvažuje použití technologie MagSafe.
Nyní Instant Digital tvrdí, že důvěra v MagSafe už v centrále Applu není tak neochvějná. Informátor uvádí, že Apple přemýšlí o nákladech na zabudování magnetů MagSafe do iPhonu oproti síle ekosystému příslušenství, který se kolem této funkce vyvinul. První vlaštovkou, která vyzkoušela, jak by chybějící MagSafe přijali uživatelé, byl iPhone 16e. Ten se stal terčem kritiky právě kvůli jeho absenci, přičemž gigant z Cupertina v případě jeho nástupce své rozhodnutí přehodnotil.
Nic nenasvědčuje tomu, že by MagSafe měl v dohledné době zmizet z nabídky iPhonů. U chystaného skládacího iPhonu Ultra však může být situace jiná. Makety tohoto zařízení nevykazují žádné viditelné vybrání pro vnitřní soustavu magnetů, kterou MagSafe vyžaduje, což naznačuje, že tato funkce při uvedení na trh bude možná chybět. V případě vlajkových modelů si ale nemyslíme, že by se Apple technologie MagSafe vzdal jen proto, aby ušetřil na nákladech.