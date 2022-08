Je to oficiální! Apple prozradil, kdy představí nové iPhony

Po týdnech spekulací Apple konečně oznámil datum příští keynote, na níž budou představeny nové iPhony a zřejmě i několik dalších produktů. Potvrdilo se nejčastěji skloňované datum 7. září, což je nezvykle brzy – obvykle Apple své zářijové novinky odhaluje o týden později. Akce začne v 19:00 našeho času a podle pozvánky proběhne za účasti živého publika ve Steve Jobs Theater v Cupertinu.

Zatím není jasné, jakou formu prezentace Apple zvolí. Buď nás čeká návrat do předcovidových dob, kdy nové produkty ukazoval Tim Cook přímo na pódiu, nebo keynote proběhne hybridní formou, kdy přítomní novináři nejprve shlédnou předpřipravené prezentační video, a poté budou moci odhalené novinky spatřit na vlastní oči. Spíše bychom vsázeli na druhou variantu.

Apple s jistotou na akci odhalí novou generaci svých telefonů, přičemž letos nás čeká několik významných novinek. Předně dojde ke sjednocení velikostí základních iPhonů s řadou Pro – nový model Mini nedorazí (Apple maximálně v obchodě udrží stávající generaci), namísto něj bude představen iPhone 14 Max.

Mezi základními modely a řadou Pro také dojde k výraznému rozevření nůžek – dražší kousky dostanou místo výřezu pro True Depth kamerku dvojici otvorů a také se mohou těšit na nový čipset Apple A16 Bionic a podporu režimu Always on. iPhone 14 a 14 Max si ponechají stávající výřez i čipset Apple A15 Bionic (byť zřejmě v mírně výkonnější verzi) a na Always on musí rovněž zapomenout.

Kromě nových iPhonů se očekává, že Apple odhalí novou generaci hodinek Apple Watch, kterou by měl obohatit senzor na měření teploty pokožky. Jablečné hodinky by rovněž měly zbrusu nové outdoorové verze s větší obrazovou, delší výdrží na baterii a lepší mechanickou odolností.

Posledními spekulovanými novinkami jsou sluchátka a AirPody, avšak u nich bychom očekávali odhalení na separátní říjnové akci společně se spekulovanými MacBooky Pro.