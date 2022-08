Apple naučí staré čipsety novým kouskům, A15 Bionic bude v iPhonu 14 ještě výkonnější

Není to tak dávno, kdy médii proběhla zpráva, že chystané základní varianty iPhonu 14 bez přídomku Pro dostanou aktuální generaci čipsetů. Tím by Apple nejen ušetřil peníze na výrobě, ale také lépe odlišil základní iPhony od Pro variant, neboť nyní jsou rozdíly (až na fotoaparáty) převážně kosmetického ražení. Otázkou ovšem zůstává, jak by nasazení loňského čipsetu dopadlo na prodeje základních modelů, pakliže se spekulace na podzim potvrdí.

Těm dříve nahrál známý novinář Mark Gurman a také analytik Ming-Chi Kuo a nyní se k nim přidává leaker s přezdívkou ShrimpApplePro. Ten rovněž tvrdí, že iPhone 14 a iPhone 14 Max dostanou pouze čipset A15 Bionic, avšak Apple si údajně přichystal jedno eso v rukávu. Díky novému internímu designu a zbrusu novému telefonnímu modulu má být dvojice základních iPhonů výkonnější, než stávající modely i přes to, že budou osazeny totožným čipsetem. K vyššímu výkonu má napomoci také větší porce paměti RAM, která má narůst o celé 2 GB na celkových 6 GB.

Ačkoli změny provedené Applem skutečně mohou vést k vyššímu výkonu, vysvětlit zákazníkům, proč by měli přesedlat z iPhonu 12/13 na nejnovější iPhone 14 bude pravděpodobně velký oříšek. A určitě tomu nepomůže také vyšší cena, pakliže se jedny z posledních spekulací potvrdí.