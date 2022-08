Proč Apple představí iPhone 14 dříve? Chce jich prodat co nejvíc, než přijde krize

Fanoušci telefonů s nakousnutým jablkem ve znaku již netrpělivě vyhlíží novinky, které Apple ukáže tento rok. Model iPhonu s číslovkou 14 by měl být dle známého analytika Ming-Chi Kua představený o týden dříve, než je pro Apple typické. Spekuluje se, že budou odhaleny 4 varianty: iPhone 14, 14 Max, 14 Pro a 14 pro Max. Zároveň dojde i k navýšení ceny.

Apple událost v minulých letech s téměř železnou pravidelností plánoval na druhé zářijové úterý. Dle zdrojů Ming-Chi Kua se však v Cupertinu chystají novinky představit již ve středu 7. září, tedy přesně za 16 dní. Termín se tak shoduje s tím, kterému věří i Mark Gurman z Bloombergu, což pochopitelně spekulaci přidává na důvěryhodnosti. Pokud se zvěsti potvrdí, nabízí se otázka, co je důvodem uspíšení.

(1/2)

The iPhone 14 announcement/shipping date may be earlier than iPhone 13/12, which could be one of the reasons why Apple offered a positive outlook for 3Q22 from the last earnings call. https://t.co/lyg4dFf4Lv

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 18, 2022