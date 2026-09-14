Je označení iPhone Duo tím nejhorším v historii? Možná, ale jeho volba dává smysl

- První skládací iPhone s označením Duo je venku a plní technologické weby
- Velká část lidí se podivuje nad tím, proč Apple přišel zrovna s tímto jménem
- Vypadá to, že volba na toto krátké slovo padla čistě z pragmatických důvodů
Až do poslední chvíle se o skládacím iPhonu hovořilo jako o iPhonu Ultra, aby se jen těsně před premiérou ukázalo, že vše bude nakonec možná trochu jinak. Mark Gurman poukázal jen několik hodin před představením na to, že tato očekávaná novinka se nakonec bude jmenovat odlišně a jak se ukázalo, známý analytik měl pravdu. Právě on přišel s vysvětlením, proč se iPhone Duo jmenuje tak, jak se jmenuje.
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To opravdu Apple nemohl vymyslet lepší jméno?
Právě tato věta pravděpodobně proběhla hlavou každému, kdo se díval na premiéru iPhonů 18 a John Ternus, nový CEO Applu, představil „One More Thing“ v podobě iPhonu Duo. Ten, kdo v posledních pár dnech nesledoval novinky, byl asi z tohoto jména překvapen, protože až do poslední chvíle se o této novince mluvilo jako o iPhonu Ultra.
Samozřejmě se nejednalo o změnu na poslední chvíli a Apple již dlouhou dobu věděl, jak se bude skládací iPhone opravdu jmenovat. Jedná se o jednu z mála věcí, která zůstala širší veřejnosti utajena poměrně dlouhou dobu a velkou neznámou zůstalo i to, proč vlastně Apple toto označení zvolil. Nejedná se totiž o zrovna dvakrát atraktivní jméno.
Ani zmrzlina, ani aplikace, ale skládací iPhone
Označení Duo si obecně vysloužilo na internetu spíše posměch – u některých evokuje zmrzlinu či nějaký dezert, u dalších samozřejmě aplikaci Duolingo nebo polozapomenutý telefon Surface Duo od Microsoftu. Označení Ultra, jak se původně spekulovalo, by telefonu slušelo přece jen o něco lépe a vůbec nepochybujeme o tom, že šlo vymyslet něco zajímavější než Duo.
To, proč padla volba právě na toto slovíčko, má ale svůj smysl a trochu světla do celé situace vnesl Mark Gurman. Apple se pro toto označení rozhodl z důvodu, že více ladí s označením Air a Pro, které u iPhonů již používá a zároveň ponechává prostor pro další varianty. Ty by při volbě označení Ultra nedávaly vůbec žádný smysl a nemohly by vzniknout.
iPhone Duo Max
Pokud by Apple zvolil označení Ultra, víceméně by si tím zavřel prostor pro jakékoliv jiné varianty. Takto mohou vzniknout modely jako Duo Max s větším displejem nebo třeba Duo SE či Duo Mini, tedy verze s osekanou výbavou a véčkovou konstrukcí. Se slovíčkem Ultra se cokoliv kombinuje velmi špatně a úderné třípísmenné slovo zkrátka z tohoto pohledu dává mnohem větší smysl.