Japonci schovali počítačovou myš do prstenu. Váží pouze 5 gramů

- Japonští vědci odhalili speciální prsten s širokými možnostmi využití
- PicoRing váží jen pět gramů a můžete jej využít k interakci s prostředím ve VR
Počítačová myš patří už desítky let k nepostradatelným nástrojům digitálního světa. Většina z nás ji dokonce používá prakticky každý den. Díky svému jednoduchému tvaru a principu dokázala překonat i dotykové nebo hlasové ovládání. Doba se, ale pořád mění a stále více směřuje k nositelné elektronice či virtuální realitě, což vede k potřebě neustále hledat nové možnosti ovládání. Tým z Tokijské univerzity nyní přišel s řešením, které by mohlo tento přechod urychlit. Vyvinul speciální miniaturní bezdrátovou myš v podobě prstenu s názvem picoRing. Ta dokáže ovládat například brýle pro rozšířenou realitu či kurzor u počítače.
Podle vedoucího týmu Ryo Takahašiho vydrží picoRing v provozu déle než měsíc na jedno nabití. Starší pokusy o podobné prstencové ovladače většinou selhávaly kvůli krátké výdrži baterie, která u tak malých zařízení nedokázala zajistit stabilní přenos dat. Tým proto přišel s novým způsobem komunikace, který je mimořádně úsporný a potřebuje až stokrát méně energie než běžné technologie.
Skupina vyvinula nový komunikační systém nazvaný semi-passive inductive telemetry. Ten funguje na principu magnetických polí, která přenášejí data mezi prstenem a dalším zařízením. V praxi to znamená, že v prstenu je malá cívka propojená s kapacitními prvky (kondenzátory), které dokáží zesilovat magnetické signály, aniž by k tomu bylo potřeba další napájení.
Díky tomu je přenos velmi úsporný a navíc prsten spotřebovává jen minimum energie. Aby se dosáhlo většího dosahu a stabilního spojení, vědci jej doplnili o náramek, který funguje jako jakýsi mezistupeň. Tento náramek zachytává signály z prstenu a předává je dál do připojeného zařízení, například brýlí pro rozšířenou realitu. Právě tato kombinace umožnila propojit vysokou účinnost s nízkou spotřebou energie.
Vlastní
Jelikož by běžné technologie jako Bluetooth, vzhledem k velikosti prstenu, baterii rychle vybily, Japonci si vytvořili vlastní technologii. Výsledkem je kompaktní systém, který umožňuje rychlé a přesné ovládání zařízení bez potřeby klasické myši nebo dotykové plochy při maximální energetické úspoře.
Výzkumníci přiznávají, že současná verze picoRingu ještě není dokonalá. Zatím dokáže rozpoznat pouze jednoduché pokyny, jako je kliknutí nebo posouvání. Přesto představuje zásadní krok směrem k intuitivnějšímu ovládání rozšířené reality. Tým plánuje zlepšit ergonomii i stabilitu přenosu, zejména v prostředích, kde se vyskytuje vysoká míra rušení. Do budoucna by náramek mohl nahradit vodivý textil nebo jiné nositelné prvky.