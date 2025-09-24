TOPlist

Jakým výkonem se nabíjí iPhone 17 Pro Max? K maximálnímu potenciálu potřebujete tyhle nabíječky

Jakub Karásek
Jakub Karásek 24. 9. 20:15
0
iPhone 17 Pro Max v oranžové barvě
  • Apple se maximálním nabíjecím výkonem iPhonů nechlubí
  • Podle nejnovějších testů má nejnovější iPhone 17 Pro Max „strop“ na 36 wattech
  • Tohoto výkonu dosáhnete s minimálně 40W nabíječkou

Apple je známý tím, že ve specifikacích některých zařízení záměrně neuvádí některé technické detaily, především ty, které by na papíře mohly vypadat ve srovnání s konkurencí nelichotivě. U iPhonů se například oficiálně nedozvídáme kapacitu operační paměti, kapacitu akumulátorů či maximální nabíjecí výkon. Naštěstí se jedná o položky, které jsou dříve či později zjistitelné, ať už prostřednictvím benchmarků nebo rozborek. Díky testu ChargerLAB nově víme, jaký je maximální nabíjecí výkon u nového iPhonu 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max se nabíjí rychleji než jeho předchůdce

Apple se ve specifikacích iPhonů maximálním nabíjecím výkonem nechlubí, pouze uvádí, s jakým adaptérem telefon dobijete nejrychleji a za jakou dobu. U iPhonu 17 Pro Max je například uvedené, že se 40W adaptérem lze telefon dobít z nuly na 50 procent za 20 minut.

YouTube kanál ChargerLAB otestoval tento telefon s několika originálními nabíječkami a zjistil, že iPhone 17 Pro Max má nabíjecí strop na hodnotě 36 wattů. To je decentně víc, než měl jeho předchůdce, který se dobíjel maximálně 30 watty.

Abyste si mohli maximální dobíjecí výkon vychutnat, je zapotřebí vlastnit jednu z následujících nabíječek:

  • 40W dynamický napájecí adaptér s maximálním výkonem 60 W
  • 61W USB-C napájecí adaptér
  • 67W USB-C napájecí adaptér
  • 70W USB-C napájecí adaptér
  • 96W USB-C napájecí adaptér
  • 140W USB-C napájecí adaptér

První jmenovaná nabíječka disponuje technologií AVS (Adjustable Voltage Supply), čili umí měnit napětí podle potřeby – maximálního výkonu je přitom schopná dosáhnout pouze po omezenou dobu.

40W dynamický napájecí adaptér s maximálním výkonem 60 W
40W dynamický napájecí adaptér s maximálním výkonem 60 W

Apple na českém trhu tuto nabíječku neprodává, pokud tedy chcete u svého iPhonu 17 Pro Max dosáhnout maximálního dobíjecího výkonu, musíte sáhnout po 61W adaptéru od Applu, nebo se poohlédnout po nabíječkách od konkurence. Kromě kompatibilní nabíječky je pochopitelně také zapotřebí disponovat vhodným kabelem.

