Jakou sílu má optika Zeiss? Podrobný test fotoaparátu Vivo V70

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- Vivo V70 patří k několika málo telefonům střední třídy s fotoaparátem od společnosti Zeiss
- Ta zajistila optimalizaci hlavního snímače a optického teleobjektivu s 3× bezztrátovým přiblížením
- Jak fotí telefon ve dne, v noci, jak si poradí s letními makro scénami a jak obratný je u portrétů?
Značka Vivo se postupně etablovala jako mistr v mobilním focení. A je vlastně jedno, jestli míříte do nejvyšších řad vlajkových lodí Vivo X, anebo chcete trochu ušetřit a sáhnete po nejnovějším modelu Vivo V70, protože v obou případech dostanete velmi kvalitní fotoaparát vypiplaný německou značkou Zeiss. Na kvality této vyšší-střední třídy jsme se zaměřili už v naší recenzi zkraje dubna, model V70 však obdržel mnoho aktualizací a kvalita fotoaparátu byla významně vylepšena. Jak fotí letošní novinka Vivo V70?
Přehled fotoaparátů Vivo V70
Vivo V70 není úplně chudé na inovace oproti loňskému modelu V50, vlastně se jich urodilo celkem dost, což není v tomto segmentu v posledních letech běžné. U fotoaparátu pak spatřujeme tu možná největší inovaci, velkolepé zlepšení, které snad nastartuje motor foto-inovací ve střední třídě i u konkurence. V70 totiž disponuje teleobjektivem s optickým přiblížením, vše s optimalizací od společnosti Zeiss.
- Hlavní – Sony IMX 766, krytí Zeiss, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.88, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).
- Teleobjektiv – Sony IMX 882 (Lytia 600), rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,95″ velikost čipu, clona f/2.65, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 73 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 100× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF).
- Širokoúhlý – OmniVision OV08F, rozlišení 8 Mpx, 1/4″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 115°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF.
- Přední – Isocell JN1, rozlišení 50,1 Mpx, 1/2,76″ velikost čipu, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 20 milimetrů, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF.
Jako fotí?
Za dobrého světla pořizuje Vivo V70 velmi povedené fotografie. Snímky jsou detailní, mají vysoký dynamický rozsah a příjemně kontrastní podání. Vivo tradičně míří spíše na líbivější výstup, takže barvy bývají o něco výraznější než ve skutečnosti, aniž by působily vyloženě nepřirozeně.
Ve spolupráci s německou firmou Zeiss však nejnovější model střední třídy nabízí několik speciálních filtrů. Ve výchozím stavu jde o Zeiss Vivid (to je právě ten líbivější, výraznější výstup), trošku přirozenější Zeiss Texture, maximálně přirozený, až trochu vybledlý Zeiss a také speciální filtr pro černobílou fotku Zeiss B&W. Přestože Zeiss vylepšil pro Vivo jen zadní sestavu, unikátní sadu filtrů lze používat i pro selfíčka, včetně portrétů.
Hlavní fotoaparát si dobře poradí i s náročnějšími scénami, například při fotografování proti slunci. Automatické HDR pracuje spolehlivě a dokáže zachovat kresbu jak ve světlých, tak tmavších částech záběru. I při plném automatickém režimu umí dobře oddělit pozadí od popředí, anebo vyzdvihnout scénu s nebem.
S portréty pomáhá teleobjektiv
Velkou předností telefonu jsou portréty. Výrazně k tomu přispívá jak silný hlavní fotoaparát, tak teleobjektiv se shodným rozlišením 50 Mpx, který podporuje i 3× optický zoom bez ztráty kvality. Ve fotoaplikaci je navíc přímo v portrétním nastavení k dispozici rovnou několik ekvivalentních ohniskových vzdáleností: 23 milimetrů (1×), 35 milimetrů (1,5×), 50 milimetrů (2,2×), 85 milimetrů (3,7×, teleobjektiv) a 100 milimetrů (4,3×, teleobjektiv).
Oddělení postavy od pozadí funguje přesně a efekty Zeiss dodávají fotografiím profesionálnější vzhled. Potěší také možnost měnit intenzitu rozostření nebo styl bokehu i po vyfocení.
Hlavní fotoaparát poskytuje 2× digitální přiblížení, ta pravá kvalita však nastupuje až s přepnutím na teleobjektiv a 3× přiblížení bez ztráty detailů. Při vyšších úrovních digitálního zoomu už kvalita pochopitelně klesá, výsledky jsou však stále použitelné, kupříkladu pro sdílení na sociálních sítích. Maximální digitální zoom je pak 100×, ale ten pro portréty využitelný není.
Po setmění přichází ke slovu noční režim. Telefon dokáže z tmavých scén vytáhnout překvapivé množství detailů a díky optické stabilizaci není potřeba držet zařízení dokonale nehybně. Výsledné fotografie bývají dobře prosvětlené, někdy však mohou působit o něco světleji, než odpovídá skutečnosti.
Cena a dostupnost
Model V70 původně vstupoval na český trh v paměťové variantě 8/512 GB s oficiální maloobchodní cenou 15 999 Kč. Avšak nyní je v rámci speciální akce u vybraných prodejců k dispozici za 13 990 Kč. Držitelé platného studentského dokladu ISIC navíc získají slevu 7 %. Aby toho nebylo málo, u Mobil Pohotovosti ještě získáte bonus k výkupní ceně v hodnotě 1 000 korun a další tisícikorunový cashback, takže vás telefon vyjde na necelých 12 tisíc korun.