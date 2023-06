Jak najít levné letenky na eurovíkend?

Evropskými městy kráčely dějiny a je to na nich vidět. Barcelona, Řím, Paříž,… Tady všude najdete doklady impozantní historie a dechberoucí současnosti. A jeden víkendový pobyt stačí na to, abyste si o nich udělali alespoň základní obrázek. Ušetříte si dovolenou a i cesta sem může vyjít levně.

Jak cestovat na eurovíkend?

Pokud nejste z Jižní Moravy a nemáte namířeno do Vídně, nebo ze severních Čechách a netáhne vás to do Drážďan, existuje na předchozí otázku jen jediná odpověď a ta se točí kolem dopravního prostředku s křídly. Jedině při cestování letadlem zbytečně neztratíte čas. Kdo někdy nějaký eurovíkend absolvoval, ví, že právě čas je vaším největším nepřítelem. Se dvěma dny je prostě třeba pracovat velmi kreativně a každá další hodina na cestě se do našeho programu nepříjemně zakusuje. Spěch a z něj pramenící stres jsou pak tím, co vám zážitek může definitivně zkazit. Takže si spěch zakažte a nechte spěchat letadlo rychlostí přes 800 km/h.

Přitom nemusíte mít strach, že by se vám takový eurovíkend leteckou dopravou nějak významně prodražil. Naopak. Letenky po Evropě jsou dnes cenově naprosto srovnatelné s jízdenkami do vlaku či do autobusu. Co srovnávat nelze, to je čas, který na cestě strávíte, a únava, s jakou dorazíte do vaší cílové destinace. Pokud navíc víte, kde hledat, můžete i na letenkách výrazně ušetřit.

Kde levné letenky nehledat?

Tak schválně, kde byste hledali? Na dlouhé vycházky po kamenných prodejnách a cestovních kancelářích raději rovnou zapomeňte. Takhle už se dávno letenky nekupují. Naběhané kilometry, hodiny ztraceného času a nejistý výsledek. To není nic, co byste chtěli absolvovat.

Celý svět je dnes on-line a letecké společnosti nejsou výjimkou. Právě naopak. Ale ani tak byste se neměli vydat první cestou, která vás v souvislosti s internetem napadne. Ano, máme na mysli internetový vyhledávač. Zázrak, díky kterému se po zadání klíčových slov dostanete ke stovkám a tisícům relevantních odkazů není tím ideálním řešením. Ne, že by si vyhledávač s heslem letenky Paříž nebo jiným podobným neporadil. Ale jen si to cvičně zkuste. Z té záplavy výsledků vyhledávání se vám zatočí hlava. Zkuste v tom hledat tu nejvýhodnější nabídku. Jehla v kupce sena se nalezne snáze. Úspěch je v tomto případě dílem náhody, a na tu spoléhat nelze. O ztrátě času ani nemluvě.

…a kde naopak ano?

Vy totiž nechcete letenky vyhledat, vy je potřebujete srovnat. Proto nepoužívejte vyhledávače, ale srovnávače. Že jste o srovnávačích letenek nikdy neslyšeli? V zásadě jde o webové stránky, které jsou napojeny na databáze leteckých společností. Budoucí cestující si takový srovnávač letenek otevře, do vyhledávacích polí zadá termín letu, místo odletu a příletu a svou volbu potvrdí. Doslova za pár sekund pak před sebou má kompletní nabídku. Výběr těch nejvýhodnějších letenek a nejpohodlnějších letů je pak otázkou sekund. A to samé platí i o jejich nákupu, protože srovnávače vám letenky nejen ukáží, ale umožňují je i nakoupit.

Ale my pořád hovoříme o srovnávačích v množném čísle. Znamená to snad, že jich existuje více? Ano, i srovnávačů letenek na internetu najdete celou řadu. Existuje ale několik indicií, podle kterých zjistíte, že jste skutečně na té správné adrese a nemáte se čeho bát.

V první řadě sledujte, jestli srovnávač avizuje, že disponuje skutečně kompletní nabídkou všech leteckých společností. Jen v takovém případě si můžete být jistí, že získáte ty nejlevnější letenky. Dobrým vodítkem je i přehlednost takového srovnávače. Měl by být jasný a intuitivní, a to i při zobrazení v mobilu. Kvalitní srovnávače jsou navíc k dispozici i ve formě mobilních aplikací.

A pak přejdeme k platbě. Že si na srovnávači letenku rovnou koupíte, je jasné. Když vám ale umožní platbu rozdělit na splátky, nebo ji dokonce odložit, víte, že tady jste správně. Toto je cesta k těm skutečně nejvýhodnějším letenkám, které odstartují i zakončí váš vysněný eurovíkend. Tak šťastnou cestu!