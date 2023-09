Jablečné úniky na poslední chvíli: bude letos ještě druhá keynote?

Už za dva dny se uskuteční tisková konference Applu, na které spatří světlo světa nová generace iPhonů a pravděpodobně i nových hodinek Apple Watch. O připravovaných telefonech víme prakticky vše, nicméně stále ještě visí otazníky nad dalšími produkty, které by mohly být na úterní keynote nebo později v tomto roce představeny. Některé z těchto otazníků byly v tomto týdnu umazány respektovanými informátory.

Apple v úterý údajně představí nové generace hodinek Apple Watch, a to jak základních, tak i Ultra. Dosud se hovořilo pouze o drobném upgradu v podobě nového čipu Apple U2, Mark Gurman ze serveru Bloomberg ale výčet novinek ještě rozšířil. Podle něj se můžeme těšit na nové senzory (především optický snímač tepové frekvence), které mají být rychlejší, efektivnější a přesnější. Nový čip Apple U2 má zase hodinkám poskytnout vyšší výkon a větší efektivitu a také přesnější určování polohy a sledování osob a zařízení v aplikaci Find My.

Nové hodinky mají být rovněž enviromentálnější – u Apple Watch Ultra má být použito více recyklovaných materiálů, u Apple Watch Series 9 prý v Cupertinu použijí speciální 3D tištěné pouzdro z nerezové oceli. Toho se má dočkat i varianta Ultra, ale až někdy v příštím roce.

Velkou novinkou letošních iPhonů bude výměna Lightning portu za univerzálnější USB-C. Původní port bude muset Apple odstranit ještě z dalších zařízení, mimo jiné i z nabíjecích pouzder sluchátek AirPods. Gurman tvrdí, že USB-C pouzdro pro AirPods Pro bude představeno už v úterý s tím, že do prodeje půjde ještě letos na podzim. Základní AirPods se pak mají upgradovaného pouzdra dočkat někdy v příštím roce společně se sluchátky AirPods Max.

Zajímavé je, že jiné hardwarové změny u sluchátek Apple zatím neplánuje, uživatelé stávajících modelů se nicméně mohou těšit na několik novinek souvisejících s updatem platformy iOS, jako je například adaptivní audio a personalizovaná hlasitost.

V některé roky Apple pořádal na podzim dvě tiskovky – v září se věnoval telefonům a hodinkám, v říjnu tabletům a počítačům. Letos tomu tak ale pravděpodobně nebude, nové iPady údajně dorazí až příští rok a podle čerstvých zvěstí informátora Ming-Chi Kua čeká stejný osud i MacBooky.

看起來到今年年底前,Apple應該都不會發售新款的MacBook (配備M3系列處理器) 機型了

==

It seems that Apple will not launch new MacBook models (equipped with M3 series processors) before the end of this year.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 8, 2023