iPhone SE bude bestseller. Apple tím v podstatě zabil Pixel 4a

Apple v tomto týdnu představil dlouho očekávaný smartphone iPhone SE, který má ambice stát se nejprodávanějším telefonem letošního a možná i příštího roku. Apple při jeho návrhu učinil prakticky to samé jako před čtyřmi lety u první generace, avšak tentokráte uhodil hřebíček na hlavičku ještě precizněji. Dokonce tak přesně, že většina konkurence v podobné cenové hladině najednou přestala dávat smysl. A to včetně dosud nepředstaveného Pixelu 4a.

iPhone SE: za málo peněz pořádný festival

Když loni Google představil Pixel 3a, zaznamenal nebývalý úspěch, jelikož po nemastné a neslané řadě Pixel 3 nabídl rozumně vybavené zařízení střední třídy se špičkovým fotoaparátem za „pouhých“ 399 dolarů. Taková nabídka tady do té doby nebyla; pokud jste chtěli vlajkový fotoaparát, museli jste si koupit vlajkový telefon.

Dalo se očekávat, že Google na tento úspěch v letošním roce naváže. Podzimní vlajkové Pixely 4 a 4 XL opět díru do světa neudělaly a proto vidina zařízení se stejně skvělým fotoaparátem a poloviční cenou mohla být pro spoustu zájemců o nový telefon lákavá. Pak ale přišel Apple s iPhone SE a udělal (nejen) marketingovému oddělení Google spoustu vrásek na čele.

Promokavý plast nebo voděodolné sklo?

Dá se totiž předpokládat, že Google pro svůj Pixel 4a zvolí stejnou cenu jako Apple u iPhone SE, tedy 399 dolarů. Za tyto peníze nabídne plastové tělo, žádnou zvýšenou odolnost a čipset střední třídy, zatímco u Apple dostanete skleněná záda, odolnost IP67, podporu rychlého i bezdrátového nabíjení a nejvýkonnější čipset, který dnes ve světě smartphonů vůbec existuje.

Ve světě Androidu žádné podobné zařízení nenajdete – voděodolnost a bezdrátové nabíjení jsou výsadou pouze vlajkových lodí a k výkonu čipsetu Apple A13 Bionic se blíží snad jen Snapdragon 865. Ten ale v žádném telefonu s cenou pod 400 dolarů nedostanete, naopak výrobci smartphonů v poslední době kvůli uspoření nákladů raději vsází na slabší „sedmičkové“ Snapdragony.

Hardwarové parametry iPhone SE Systém: iOS 13 Rozměry: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm , Hmotnost: 148 gramů Čipset: Apple A13 Bionic RAM: 3 GB , Interní paměť: 64/128/256 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 4,7", Retina, 750 × 1334 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8 Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 7 Mpx (f/2.2) Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: Lightning Baterie: nezveřejněno Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Malý displej? Nevadí!

Ano, proti iPhone SE může hovořit zastaralý design a ultraširoké rámečky okolo displeje, ovšem troufám si tvrdit, že disciplína „body-to-screen ratio“ drtivou většinu populace vůbec nezajímá. iPhone SE bude naopak veleben za to, že v záplavě dnešních obřích smartphonů přináší kompaktní rozměry, které dnes nenabídnou ani žádné low-endové telefony, natož vlajkové modely. Schválně jsem zkusil na současném trhu najít smartphone s výškou pod 140 mm (iPhone SE má 138,4 mm) a našel jsem… nic. Přitom po kompaktních telefonech je nepochybně velký hlad.

Majitelé iPhone 8, 7 a starších (a že jich kolem sebe najdete), kteří jsou se svými telefony spokojeni a chybí jim pouze vyšší výkon a lepší fotoaparát, nemají co řešit; ve stejném balení dostanou ultravýkonnou bestii, moderní konektivitu, vylepšený fotoaparát a systém na který jsou zvyklí. S čipsetem Apple A13 navíc stojí na stejné startovací čáře podpory jako majitelé generace iPhone 11; tedy mají před sebou cca pět let garantovaných systémových aktualizací. A jako třešničku na dortu rok služby AppleTV+ zdarma.

Koronavirus může pomoci

iPhone SE si navíc vybral ke své premiéře maximálně vhodnou dobu. Od odhalení iPhone 11 a jeho sourozenců uplynulo již půl roku, a tak na sebe představená novinka strhla záře všech reflektorů. K tomu je také nutné přičíst aktuální pandemii COVID-19, která spoustě lidem utáhne opasky.

Racionální důvody utratit za telefon 30 tisíc korun se budou hledat čím dál hůř, zvláště pak, když se k této hranici přibližují i tradiční výrobci „levných vlajkových lodí“ jako Xiaomi, Huawei či OnePlus. I Samsung ve své statistice z českého trhu potvrdil, že lidé v době karantény koukají spíše po levnějších telefonech, což je opět voda na jablečný mlýn.

iPhone SE je jednoznačným důkazem, jak jsou dnešní smartphony předražené. Pokud vám není na překážku malý displej, lepší telefon v dané cenové hladině neseženete.

P. S. Kdybyste mi ještě před nedávnem řekli, že předchozí větu jsem psal já, a ještě navíc o iPhone, pravděpodobně bych někoho z nás odkázal k psychiatrickému vyšetření :-)

Kdy a za kolik?

iPhone SE bude dostupný ve třech barvách – bílé, černé a velmi elegantní (product) RED.

Základní varianta s 64GB pamětí přijde na 12 999 korun, verze s dvojnásobným úložištěm na 14 490 korun a nejdražší varianta s 256GB pamětí bude stát 17 590 korun. Telefon bude možné předobjednávat od 17. dubna, do prodeje by se měl dostat příští pátek 24. dubna. Příští týden nám novinka zamíří do redakce a vy se tak můžete těšit na její podrobnou recenzi.