Vybíráme nejlepší cenově dostupné telefony: hodně muziky za málo peněz

Špičkové telefony oprávněně budí zájem, a nejen čtenáři našeho webu jistě pozorně sledují, s jakou novinkou či technickou vychytávkou přijdou výrobci u nových vlajkových lodí. Při pohledu na cenovky mnohdy atakující hranici čtyřiceti tisíc korun však asi leckdo usoudí, že se radši spokojí s nějakou střední třídou. Ani v této kategorii totiž vývoj nezaostává a dá se říct, že rok až dva po představení ve vlajkových lodích daná funkce či technologie začne být standardem i u mnohem levnějších přístrojů.

Pokud právě vybíráte nový dostupný smartphone, je tento článek určen pro vás. A protože spojení dostupný smartphone může mít pro každého jiný význam, nabídneme vám hned tři kategorie. Ve všech se už dnes dají pořídit solidní přístroje. Pokusili jsme se vybrat ty, které vám za vaše peníze nabídnou nejlepší protihodnotu.

Do 3 500 Kč: Redmi 8 (3/32 GB)

Nejlevnější kategorii jsme vymezili trochu netradičně hodnotou 3 500 Kč. Připlatit pár stovek nad tři tisíce se totiž podle nás opravdu vyplatí. Pod 3,5 tisíce se už totiž dá pořídit Redmi 8 ve variantě s 3GB RAM a 32GB vnitřní pamětí.

Na první pohled potěší, že i v této cenové kategorii už lze sehnat velmi slušně vypadající telefon. Redmi 8 má skleněná záda, je nabízeno ve třech barevných provedeních, a přední straně vévodí 6,22″ displej s minimálními rámečky. Obrazovka má bohužel rozlišení jen 720 × 1520 px, jde ale alespoň o slušný IPS panel. Můžete tak očekávat dobré podání barev a bezproblémové pozorovací úhly.

Výpočetní operace zajišťuje čipset Snapdragon 439, v kombinaci s již zmiňovanou 3GB operační pamětí. Osmijádrový procesor nepatří mezi nejvýkonnější, ve hrách se zapotí. Na druhou stranu by neměl mít problém při běžném používání a pokud telefon využíváte hlavně na komunikaci, sociální sítě a surfování po webu, nemělo by vám nic chybět. Kapacita RAM je pro tyto účely také dostačující.

Hardwarové parametry Xiaomi Redmi Note 8 Systém: Android 9.0 Rozměry: 158,3 x 75,3 x 8,4 mm , Hmotnost: 190 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 665, octa-core 4x 2,0 GHz Kryo 260 Gold, 4x 1,8 GHz Kryo 260 Silver RAM: 4/6 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,3", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 13 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Velkou předností tohoto modelu je pak jednoznačně akumulátor. Ten má kapacitu 5 000 mAh, což je hodnota, kterou by mu mohla závidět nejedna vlajková loď. V kombinaci s nenáročným procesorem a nižším rozlišením displeje tak získáte velmi solidní výdrž. Telefon podporuje i rychlé 18W nabíjení přes USB-C.

Potěší duální 12Mpx kamera se sekundárním 2Mpx snímačem hloubky ostrosti, byť pochopitelně kvalita fotografií nebude taková jako u dražších modelů. Praktická je také základní odolnost proti stříkající vodě a prachu. Zklame naopak absence NFC, telefon tedy s Google Pay nevyužijete.

Redmi 8A: pokud se musíte vejít do tří tisíc

Pokud se potřebujete vejít do třítisícové kategorie, můžete zvolit odlehčenou verzi Redmi 8A. To je v zásadě stejný telefon v levnějším provedení. Skleněná záda tedy nahrazuje plast, ubyla jedna čočka fotoaparátu, rychlé nabíjení, a také RAM má pouze 2 GB.

Hardwarové parametry Xiaomi Redmi 8A Systém: Android 9.0 Rozměry: 156,5 x 75,4 x 9,4 mm , Hmotnost: 188 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 439, 4x 1,95 GHz Cortex-A53, 4x 1,45 GHz Cortex A53 RAM: 2/3 GB , Interní paměť: 32 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,22", HD+, 720 × 1520 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR Bluetooth: 4.2 , Wi-Fi: 802.11 b/g/n , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

A v tom spatřujeme asi největší problém. 2GB operační paměť již v dnešní době opravdu není nic moc a lze očekávat problémy s multitaskingem. Pokud tedy jen trochu můžete, doporučujeme si trochu připlatit za plnohodnotné Redmi 8.

Do 5 000 Kč: Samsung Galaxy A40 nebo Redmi Note 8T

V kategorii klasické střední třídy máme dva favority. Každý má svá pro a proti, finální výběr tedy necháme na vás.

Samsung Galaxy A40: jasný vítěz, nebýt té výdrže

Když jsme loni v květnu na Samsung Galaxy A40 psali recenzi, stál okolo 6,5 tisíce Kč. Dnes ho již v EU distribuci lze zakoupit pod pět tisíc korun, což z něj dělá velmi lákavou volbu. Líbil se nám přitom i s vyšší cenovkou.

Jak jsme již u Samsungu zvyklí, v hlavní roli je kvalitní displej. Přední stranu tak až na velmi úzké rámečky celou zabírá AMOLED panel, což není v této cenové kategorii úplně běžné. Potěší i rozlišení 1080 × 2220 px, díky němuž obrazovka dosahuje jemnosti 437 ppi.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A40 Systém: Android 9.0 Rozměry: 144,3 × 69,0 × 7,9 mm , Hmotnost: 140 gramů Čipset: Samsung Exynos 7904, octa-core 2x 1,8 GHz Cortex-A73, 6x 1,6 GHz Cortex-A53 RAM: 4 GB , Interní paměť: 64 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 5,9", Full HD+, 1080 × 2220 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 25 Mpx, f/2.0, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3100 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Co se týče výkonu, o ten se stará osmijádrový Exynos 7904. Ten pochopitelně nelze považovat za špičkový, s běžným provozem ale problém mít nebude. Zahrajete si i méně náročné hry. Operační paměť pak disponuje kapacitou 4 GB, což je na tuto třídu standard.

Telefon je velmi dobře vybaven po stránce konektivity, kromě povinného USB-C s 15W rychlým nabíjením nabídne také Bluetooth 5.0, FM rádio, NFC a nechybí samozřejmě ani čtečka otisků prstů. Tu asi budete využívat hodně, protože odemykání obličejem není úplně ideálně optimalizované.

Vytknout nelze v zásadě nic ani fotoaparátu. Za dobrých podmínek fotí pěkně, na své limity narazí jen za tmy. Lepší by mohlo být také ostření u videa. Vzhledem k ceně ale rozhodně nic zásadního.

Proč jsme tedy tento telefon nevybrali jako jediného „vítěze“ této kategorie? Samsung si bohužel nepohlídal výdrž. Telefon má jen 3 100mAh baterii, která upřímně řečeno nedostačuje. Pokud jste zvyklí telefon používat aktivně, noste si radši powerbanku. Ne že by se vybil za hodinu, ale k večeru už budete zapínat spořič baterie.

Redmi Note 8T (4/64 GB): pokud vám nevadí „pádlo“

Jak již název napovídá, Redmi Note 8T je pořádný telefon. Oproti konkurenčnímu Galaxy A40 je skoro o 2 cm vyšší a s 200 gramy i o poznání těžší. To je asi zároveň největší nevýhodou tohoto přístroje, tyto rozměry zkrátka nejsou pro každého.

Pokud se ale smíříte s tím, že budete mít „pádlo“, na moc dalších záporů už nenarazíte. Velký 6,3″ displej s Full HD+ rozlišením není sice AMOLED a má o něco menší jemnost než Galaxy A40, špatný ale rozhodně není. V recenzi jsme chválili dobrý jas a skvělou čitelnost na slunci, což je asi pro většinu lidí nejdůležitější. Povedená jsou i skleněná záda s atraktivním barevným provedením, které zajímavým způsobem mění odstíny.

Hardwarové parametry Xiaomi Redmi Note 8T Systém: Android 9.0 Rozměry: 161,1 x 75,4 x 8,6 mm , Hmotnost: 200 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 665, octa-core 4x 2,0 GHz Kryo 260 Gold, 4x 1,8 GHz Kryo 260 Silver RAM: 3/4 GB , Interní paměť: 32/64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,3", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 13 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Když už jsme u zad, nelze přehlédnout výrazný fotomodul. Ten obsahuje hned čtyři čočky. Hlavní fotoaparát má 48 Mpx, širokoúhlý 8 Mpx, makro kamera má 2 Mpx a stejným rozlišením disponuje i hloubkový senzor. Nechybí ani duální LED blesk. Pokud vás zajímá popis fotoaparátu podrobněji, přečtěte si naši recenzi. Ve zkratce ale lze říct, že fotí velmi slušně a zásadní problémy nemá ani s natáčením.

Operační paměť má kapacitu 3 GB RAM, nejlevnější verze s cenou do 5 000 Kč má 32GB interní paměť. Za příplatek ale můžete získat i 64GB či 128GB úložiště. Použitý Snapdragon 665 s grafickým jádrem Adreno 610 postačí i na hraní většiny her (byť s nižšími detaily) a v porovnání s Exynosem 7904 vyjde vítězně. Konektivita je opět bezproblémová: USB-C s 18W rychlým nabíjením, Bluetooth 5.0, FM rádio, NFC a potěšila nás i rychlá a spolehlivá čtečka otisků. Smutná je naopak absence notifikační LED diody.

Co se týče výdrže, 4 000 mAh baterie sice „papírově“ nevypadá kdovíjak zázračně, ale výdrž je více než dobrá. Telefon v běžném používání vydrží dva dny, i při intenzivním provozu se ale večera bez problémů dočká.

Do 7 000 Kč: Xiaomi Mi 9T, Huawei P30 Lite, nebo něco jiného?

Kategorie do sedmi tisíc korun je pořád hluboko pod cenovou hladinou, v níž se prodávají vlajkové lodě. Přitom zde už lze ale pořídit velmi slušné telefony, kterým zase nic tak zásadního na vlajkové lodi neschází. Možná i proto je zde výběr asi nejtěžší. Přinášíme vám dvě varianty, na konci ale zmíníme ještě jednu možnost.

Xiaomi Mi 9T (6/64 GB): nevýhodu budete hledat lupou

Ani poslední z vybraných cenových kategorií nebude ošizena o zástupce Xiaomi. Tento článek není čínským výrobcem sponzorován, začínáme si ale říkat, že by měl být. Jenže co se dá dělat, parametr cena/výkon prostě Xiaomi umí.

Xiaomi Mi 9T je podle názvu z rodiny vlajkových lodí značky, což se může u faktické střední třídy zdát trochu zvláštní. Telefon však v mnoha ohledech vlajkovou loď připomíná. A to například hned svým vzhledem. Přední strana je v podstatě bez rámečků, o něco silnější je jen bradička. Toho výrobce docílil tím, že 20Mpx selfie kamerku integroval do výsuvného mechanismu. Čtečku otisků pak najdeme skrytou pod AMOLED panelem, což byla ještě nedávno výsada jen několika top modelů.

Hardwarové parametry Xiaomi Mi 9T Systém: Android 9.0 Rozměry: 156,7 x 74,3 x 8,8 mm , Hmotnost: 191 gramů Čipset: Snapdragon 730, octa-core, (2 x 2,2 GHz Kryo 470 Gold + 6 x 1,8 GHz Kryo 470 Silver) RAM: 6/8 GB RAM , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,39", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 20 Mpx, f/2.2, Full HD video, výsuvná Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

6,39″ displej s rozlišením 1080 × 2340 px tvoří již zmiňovaný AMOLED panel. To by samo o sobě ještě nebylo nic tak výjimečného, ale podpora HDR, skvělá čitelnost na přímém slunci a režim Always On jsou v této cenové kategorii rozhodne nadprůměr.

Velmi slušný je i výkon poskytovaný osmijádrovým čipsetem Snapdragon 730, který lze považovat za vyšší střední třídu. V kombinaci s 6GB RAM poskytne dostatek výkonu na hry i běžný provoz a lze počítat i s jistou rezervou do budoucna. Nezklame ani konektivita, která klasicky obsahuje vše očekávané, včetně Bluetooth 5.0, FM rádia, NFC a 18W rychlého nabíjení přes USB-C. Chybí pouze čtečka paměťových karet, což je vcelku nemilé. 64GB interní paměť sice na běžné používání stačí, pokud ale chcete mít v telefonu zásobu hudby a seriálů, budete mít asi trochu problém.

Nezklame výdrž ani fotoaparát

Zadní strana telefonu pak vypadá díky lesklým skleněným zádům se zajímavým barevným přechodem perfektně. Do té doby, než ní sáhnete, pak se upatlá, a navíc je i relativně klouzavá. Kryt nebo skin je v tomto případě téměř nutnost, první jmenovaný naštěstí najdete rovnou v balení.

Záda ale patří také fotoaparátu, který rozhodně není špatný. Tři čočky jsou rozvrženy v kombinaci: primární 48Mpx fotoaparát, širokoúhlá kamera s 13Mpx rozlišením a 8Mpx snímač s dvojnásobným přiblížením. Telefon fotí dobře, díky HDR si poradí i s protisvětlem. Jediné výhrady máme k širokoúhlému objektivu, který produkuje poněkud deformované a neostré snímky. Snad vám to vynahradí alespoň super slow-motion s 960 FPS v HD rozlišení.

Akumulátor má 4 000 mAh, procesor s energií ale hospodaří dobře a telefon tak bez problémů vydrží celý den používání. Pokud na něj budete trochu hodnější, dočkáte se i dvoudenní výdrže.

Huawei P30 Lite (6/256 GB): obří úložiště a skvělý foťák

Nejsilnějšího konkurenta Xiaomi nachází ve své domovské Číně. Je jím Huawei P30 Lite, nejlevnější z loňské rodiny vlajkových lodí. Když jsme ho testovali poprvé, stál skoro devět tisíc. Dnes ho již pořídíte o dva tisíce levněji a poměr ceny a výkonu náhle míří do mnohem příznivějších končin.

Jako tradičně začneme pohledem na přední stranu telefonu, která patří 6,15″ IPS displeji s rozlišením 1080 × 2312 px. Displej vypadá pěkně, na přímém slunci ale budete mít trochu problém s čitelností. Jas by jednoznačně mohl být lepší.

Hardwarové parametry Huawei P30 lite Systém: Android 9.0 Rozměry: 152,9 x 72,7 x 7,4 mm , Hmotnost: 152,9 gramů Čipset: Hisilicon Kirin 710, octa-core 4x 2,2 GHz Cortex-A73, 4x 1,7 GHz Cortex-A53 RAM: 4 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,15", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.8, 27 mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, 17 mm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, hloubkový senzor , Přední kamera: 32 Mpx (f/2.0), 26 mm, Full HD video, panorama Bluetooth: 4.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3340 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Když telefon otočíme, odhalí se nám elegantní skleněná záda se čtečkou otisků prstů a trojitým fotoaparátem. Elegantní je i stříbrný rámeček okolo těla, ovšem elegance dost možná časem pomine. Jde totiž jen o nalakovaný plast. Pokud s telefonem nezacházíte v rukavičkách, obáváme se, že se barva začne dříve či později loupat.

Nadprůměrný fotoaparát, podprůměrný čipset

Fotoaparát se Huawei opravdu povedl, v dané cenové kategorii patří jednoznačně ke špičce. Primární snímač nabídne 48 Mpx, širokoúhlý 8 Mpx a třetí čočka pak skrývá 2Mpx snímač hloubky ostrosti.

Aplikace kamery nabízí kromě všemožných automatických režimů i manuální ovládání, což jistě pokročilejší fotografové ocení. I „na automat“ jsou ale výsledné snímky na velmi dobré úrovni, a to i za špatných světelných podmínek – pokud ovšem aktivujete noční režim.

Jednou z mála oblastí, v níž P30 Lite trochu zaostává, je výkon. O ten se stará osmijádrový čipset Kirin 710, kterému asistuje 6GB RAM. Zatímco operační paměť je více než dostatečná, procesor úplně ke špičce nepatří a v některých hrách si toho bohužel všimnete. Na druhou stranu se můžete za cenu pod sedm tisíc těšit na 256 GB interního úložiště, což je vskutku nevídané. Telefon navíc podporuje i paměťové karty, takže ho můžete daty naplnit až po okraj.

V oblasti konektivity nic zásadního nechybí ani u tohoto modelu, rychlé nabíjení přes USB-C podporuje až 18 W. Při pohledu na kapacitu akumulátoru 3 340 mAh si možné řeknete, že rychlé nabíjení budete využívat často. Telefon ale trochu překvapivě vydrží celý den bez problémů. V této oblasti mu tedy nelze nic vytknout, byť máme jisté podezření, že za dobrou výdrž vděčíme horšímu procesoru.

…nebo něco jiného?

Jak jsme již naznačili v úvodu, tato cenová kategorie nabízí různé zajímavé telefony. A kromě aktuální vyšší střední třídy to mohou být také starší vlajkové lodi.

Hardwarové parametry Xiaomi Mi 8 Lite Systém: Android 8.1 Rozměry: 156,4 x 75,8 x 7,5 mm , Hmotnost: 169 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 660, Octa-core 4x 2,2 GHz Kryo 260, 4x 1,8 GHz Kryo 260 RAM: 4/6 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,26", Full HD+, 1080 × 2280 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 24 Mpx, f/2.0, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3350 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Například takové Xiaomi Mi 8 v mnoha ohledech připomíná novější Mi 9T, ovšem na rozdíl od něj je vybaveno loňským vlajkovým procesorem Snapdragon 845. Pokud na telefonu plánujete hodně hrát, možná bychom zvolili spíše tento model.