iPhone 16 a iOS 18 uživatelům v Evropě přinese minimum novinek, chybí hlavně umělá inteligence

iPhone 16, potažmo systém iOS 18, v Evropě oproti USA působí jako chudí příbuzní

V Evropě kvůli regulacím z Bruselu (DMA a DSA) chybí podpora Apple Intelligence a několika dalších funkcí

Zájem o předobjednávky je o 13 % nižší než vloni, může to být právě tím

Letos poprvé více než kdy předtím hrozí, že nové iPhony budou v Evropě na rozdíl od USA úplně odlišná zařízení. A nejde jen o řadu iPhone 16, ale také o loňskou generaci, která má funkce spojené s umělou inteligencí také dostat. Pravděpodobně už jste o tom slyšeli – chybět bude kompletní sada funkcí Apple Intelligence, ale třeba také zrcadlení iPhonu na Mac a další funkce. Jaký tedy bude iPhone 16, potažmo systém iOS 18, pro uživatele v Evropě?

iOS 18: v USA huj, v Evropě fuj

Určitě nudnější, než by mohl být. Všechny hardwarové inovace, ať už jde o vyšší výkon, mechanickou spoušť fotoaparátu, nebo vylepšené fotoaparáty, si uživatelé v Evropě, potažmo v Česku užijí naplno. Chybí ale celkem zásadní softwarové pojítko, a sice sada umělé inteligence označovaná jako Apple Intelligence.

Řada iPhone 16 na trh dorazí už tento pátek 20. září s nejnovější verzí systému iOS 18. Zákazníci na starém kontinentě však dostanou jen velmi slabou výseč funkcí. Všechny očekávané funkce iOS 18 jsme vyzkoušeli již v rámci beta verze, jmenovitě jde o toto:

Vylepšená klávesnice – našeptávání slov funguje konečně v češtině, klávesnice dále podporuje styl psaní tahem.

Úprava domovské obrazovky – libovolná změna barev ikon a widgetů, odstranění mřížky pro ukotvení ikon

Přepracované ovládací centrum – možnost libovolně upravit ovládací centrum, přidat další stránky a další rychlé přepínače

Zprávy – nové reakce pomocí libovolného emoji, naplánované odeslání zprávy

Fotky – redesign aplikace, chytré vyhledávání ve fotkách

Kalendáře – možnost umístit připomínku do kalendáře

Jak vidno, iOS 18 opravdu přináší nějaké novinky i pro Evropu. Vesměs ale nejde o nic převratného, pouze nevýrazná vylepšení, jako je pokročilejší přizpůsobení hlavní obrazovky, která navíc uživatelé konkurenčního Androidu znají už minimálně několik let.

Apple Intelligence: o co v Česku přijdeme?

To skutečně zajímavé nastává ve chvíli, kdy hovoříme o funkcích Apple Intelligence. V redakci SMARTmania jsme již otestovali všechny novinky, které čekají na americké uživatele v rámci říjnové aktualizace iOS 18.1. Jde například o generativní úpravy textu, souhrny, výtahy a sumarizace, včetně rozřazení příchozích notifikací podle důležitosti.

Uživatelé mimo Evropskou unii (EU) budou mít také k dispozici nahrávání hovoru s následnou transkripcí, anebo vylepšenou hlasovou asistentku Siri, včetně nového designu. Přímo proti Google AI pak jde Apple s funkcí Clean Up (Vyčistit), díky které můžete z libovolného obrázku odstranit nežádoucí prvek či postavu.

To by byly funkce z iOS 18.1. K nim se přidá také funkce zrcadlení iPhonu na obrazovku Macu, o které jsme v exkluzivních dojmech informovali ještě v červenci. Nicméně další várka funkcí umělé inteligence Apple Intelligence se očekává v prosinci, kdy má dorazit iOS 18.2.

Pro Evropany opět půjde jen o ne příliš důležitý update. Pro obyvatelé USA tomu bude přesně naopak. Tato aktualizace totiž přinese továrnu ne originální smajlíky jménem Genmoji a také aplikaci Image Playground, v rámci které budete moci generovat stylizované obrázky sebe, svých blízkých a podobně.

Nejdříve v lednu příštího roku pak má dorazit další pecka, která má potenciál postavit iPhone 16 o úroveň výš než je konkurence. Hovoříme o integraci jazykových modelů a AI nástrojů třetích stran: Apple prozatím oficiálně oznámil spolupráci s OpenAI, uživatelé iPhonu tak budou mít k dispozici ChatGPT 4o. Hovoří se též o zapojení Gemini od Googlu nebo amerického chatbota Claude od Anthropic.

Hardwarové parametry iPhone 16 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 18, čipset: Apple A18, 3nm, hexa-core, GPU: Apple GPU (5 jader), RAM: 6 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 147,6 × 71,6 × 7,8 mm, hmotnost: 170 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,1", OLED, rozlišení: Super Retina, 1179 × 2556 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: neuvedeno, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 48 Mpx, f/1.6, 26mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 0.7µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/1.9, 23mm, 1/3.6", PDAF + SL 3D, hloubkový/biometrický senzor, 4K video, HDR, Dolby Vision, HDR, 3D audio Kompletní specifikace

Smůla a Evropská unie

Nic z toho si však nebudou moci uživatelé v Evropě vyzkoušet – tedy alespoň podle nejnovější zpráv. Apple oficiálně tvrdí, že AI funkce na eurounijní trhy neuvede do té chvíle, než si bude naplno jist tím, že mu nehrozí postih stran Evropské komise.

„Konkrétně se obáváme, že požadavky na interoperabilitu podle zákona DMA by nás mohly donutit ohrozit integritu našich produktů způsobem, který by ohrozil soukromí a bezpečnost dat uživatelů. Jsme odhodláni spolupracovat s Evropskou komisí ve snaze najít řešení, které by nám umožnilo poskytovat tyto funkce našim zákazníkům v EU, aniž by byla ohrožena jejich bezpečnost,“ vysvětluje Apple své nepopulární kroky.

V současnosti to totiž vypadá, že funkce Apple Intelligence mohou být v rozporu se zákonem o digitálních trzích, kterým chce Evropská unie ochraňovat spotřebitele před monopolními praktikami výrobců.

Pro kontext je však třeba uvést, že vývoj Apple Intelligence nejde úplně bleskově a americká firma i původně cílila s funkcemi pouze pro USA. Až do příštího roku budou AI vychytávky podporovat pouze angličtinu. Až později dorazí i španělština, francouzština, japonština a čínština. Jiná situace platí pro systém macOS, kde budou novinky spojené s Apple Intelligence dostupné i pro uživatele v Evropě. Konkrétně od října s uvedením macOS 15.1 Sequoia.

Ani tyto, možná pochopitelné důvody však nevylepšují profil zbrusu nového produktu, jakým je iPhone 16. Výsledkem ústupků Applu a zběsilé regulační politiky EU je, že z největší aktualizace za poslední roky se stane tuctový update a z nových iPhonů 16 stroje s minimálním vylepšením proti loňsku.

Přehled zařízení, která jsou kompatibilní s Apple Intelligence iPhone 16 (čipset Apple A18)

A18) iPhone 16 Plus (čipset Apple A18)

A18) iPhone 16 Pro Max (čipset Apple A18 Pro)

A18 Pro) iPhone 16 Pro (čipset Apple A18 Pro)

A18 Pro) iPhone 15 Pro Max (čipset Apple A17 Pro)

A17 Pro) iPhone 15 Pro (čipset Apple A17 Pro)

A17 Pro) iPad Pro (čipset M1 a vyšší)

iPad Air (čipset M1 a vyšší)

MacBook Air (čipset M1 a vyšší)

MacBook Pro (čipset M1 a vyšší)

iMac (čipset M1 a vyšší)

Mac mini (čipset M1 a vyšší)

Mac Studio (čipset M1 Max a vyšší)

Mac Pro (čipset M2 Ultra a vyšší)

Dost možná se to začíná projevovat i na prodejích. Analytik Ming Chi-Kuo v nedávném reportu prvotních prodejů odhalil, že oproti loňsku velmi klesá zájem o modely iPhone 16 Pro a Pro Max. Za první víkend předprodeje prý bylo učiněno 37 milionů objednávek, což je o 13 % méně než vloni.