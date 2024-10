Instagram dostal zcela revoluční AI vychytávku. Ještě se ale neradujte

Aplikace Instagram začala některým uživatelům nabízet možnost úpravy fotek pomocí umělé inteligence. Funkce je konkrétně dostupná v rozhraní pro sdílení Příběhů (Stories) a umožňuje k horizontální fotce dogenerovat pozadí dle kontextu, aby šel snímek publikovat jako vertikální, tedy na výšku.

Vertikální obsah zaplavil vlastně všechny myslitelné sociální sítě. Ať už hovoříme o mizejících stories, anebo krátkých videích typu TikTok, Instagram Reels či YouTube Shorts. Ne vždy se vám ale podaří vyfotit snímek ideálně na výšku – přece jen, i přes transformaci obsahu je pro mnoho lidí stále přirozenější fotit na šířku.

Fotky na šířku můžete na Instagram Stories sdílet také, kolem snímku se však vytvoří gradientní pozadí, které kazí celkový estetický dojem. Instagram ale nově přichází s funkcí AI Expand, kdy vám k obrázku na šířku v libovolném poměru stran umělou inteligencí dogeneruje horní a spodní část.

IG has an AI expander tool in Stories now pic.twitter.com/PglOUVKkoG

— Sam Sheffer (@samsheffer) October 24, 2024