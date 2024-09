Na Instagram se valí vlna vylepšení, ocení je tvůrci příspěvků i Reels

Meta přináší do Instagramu několik podstatných vylepšení

Nově například nebudete muset pro přidání textu do fotky na příspěvek používat externí aplikace

Vylepšení se také dočkají příběhy i Reels, těšte se na nová písma, efekty a animace

Meta se poslední dobou snaží stále více vylepšovat své dceřiné aplikace a je to rozhodně dobře. Většinou se jedná o novinky v chatovací aplikaci WhatsApp, nyní se však Meta rozhodla podívat na zoubek neméně populární aplikaci Instagram a přináší do ní několik klíčových vylepšení.

Editor fotek pro příspěvky se dočká možnosti přidání textu a dalších novinek

Zřejmě nejzásadnější novinkou je možnost přidávat text k fotografiím přímo z editoru příspěvků, což znamená, že uživatelé již nebudou muset upravovat své fotky do příspěvků v aplikaci třetí strany, pokud by do ní jen chtěli vložit nějaký text.

Ten samozřejmě je i nyní v příspěvcích hojně využíván, neboť pomáhá příspěvkům lépe vyniknout a zobrazit informace, které by se jinak mohly ztratit v popisku. Otázkou tak tedy může být, zdali není již trochu pozdě, neboť uživatelé si již na úpravu fotek mimo Instagram nejspíše zvykli.

Kromě textu ovšem v editoru příspěvků nově budou uživatelé moci na fotografii navrstvit další fotku jako nálepku. Po vytvoření nálepky pak budou moci ještě změnit její tvar z obdélníku na čtverec, kruh, srdce či hvězdu.

Na nové funkce se mohou těšit i příběhy a Reels

Nejsou to ale jen příspěvky, které se dočkají vylepšení. Kromě nich očekávejte změny i u příběhů a Reels, instagramové obdobě populárních TikTok videí. Má jít zejména o nová údajně jedinečná písma, animace a efekty, a to vše ve zjednodušeném editoru textu.

Tyto nové funkce tak následují řadu nedávných vylepšení, kterých se Instagram dočkal na začátku srpna. Připomeňme, že se jednalo například o možnost sdílet až 20 fotek v jednom příspěvku, testování funkce podobné Snap Mapě, jakou můžete znát z konkurenčního Snapchatu, či o způsob, jak přidávat písničky přímo do profilu.