Instagram se opět inspiruje u konkurence. Bude mít staronová funkce úspěch?

Oblíbená sociální síť zavádí novinku, kterou okoukala u Snapchatu

Vaše textové a audiovizuální aktualizace stavu umožní zobrazit na mapě

Na rozdíl od konkurence ale k těmto aktualizacím bude mít přístup jen omezená skupina uživatelů

Dobří umělci kopírují, ti nejlepší kradou. I tak by se dala shrnout poslední novinka, která se zavádí na sociální síti Instagram. Ten začal testovat novou funkci, která se velmi podobá funkci Snap Maps z aplikace Snapchat. Ta umožňuje uživatelům Instagramu zveřejňovat textové a audiovizuální aktualizace na mapě podle místa, kde byly pořízeny. Mapa je sdílena s přáteli, jejichž aktualizace se mohou zobrazovat vedle sebe. Je to v podstatě jen Snap Maps, která byla původně spuštěna v roce 2017.

Instagram vyrazil za inspirací ke Snapchatu

Rozdíl se zatím zdá být v tom, že Instagram nejspíše bude mít mnohem detailnější nastavení soukromí. Uživatelé si musí zvolit konkrétní skupinu lidí, se kterými budou sdílet svou polohu, například „blízké přátele nebo pouze sledující, které sledují zároveň oni samotní“, řekla serveru The Verge Christine Pai, mluvčí společnosti Meta. Snapchat umožňuje příspěvky na Snap Maps publikovat veřejně, což je rozdíl oproti Instagramu.

Funkce Instagramu je v současné době k dispozici pouze v omezeném testování na několika trzích, upřasnila Pai. Nástroj je zároveň dobrovolný a jeho součástí je kontrola sdílení polohy ze strany uživatele. „Jako vždy tuto funkci vytváříme s ohledem na bezpečnost,” dodala Pai. Na následné otázky, zda bude k dispozici také veřejné sdílení, nebo jak dlouho budou příspěvky k dispozici, nicméně už neodpověděla. Funkce byla poprvé spatřena ve vývoji již v únoru pod názvem Friend Map, ovšem prozatím nevíme, na kterých trzích se v současné době testuje.

Instagram měl v roce 2012 funkci, která umisťovala všechny vaše snímky na přehlednou mapu, ale tato funkce byla zcela soukromá, nebylo možné ji sdílet s přáteli a zahrnovala pouze vaše vlastní snímky. Ačkoli to byl zajímavý způsob, jak si prohlédnout svou sbírku fotografií, společnost ji o čtyři roky později zrušila s odůvodněním, že se u uživatelů příliš neuchytila. Pokud se funkce map rozšíří, bude to návrat k tomu, co Instagram vždycky dělal dobře: vykrádání nápadů od konkurence. Stories také pochází ze Snapchatu, Reels pro změnu z TikToku a Threads není nic jiného, než kopie Twitteru.