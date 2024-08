Instagram se dočkal malé revoluce. Umožní vám sdílet až 20 fotografií najednou

Sociální síť Instagram rozšiřuje možnosti pro své uživatele

Dosavadní limit 10 fotek a videí v jednom příspěvku narostl na dvojnásobek

Novinka je dostupná pro všechny uživatele, nicméně může trvat, než bude zpřístupněna také pro váš účet

Sociální síť Instagram stojí na sdílení fotografií. Zatímco v začátcích bylo možné sdílet vždy jen jednu jedinou fotografii v rámci příspěvku, postupem času populární sociální síť umožnila přidat více fotografií do karuselu, konkrétně až 10 snímků. Některé služby nicméně začaly nabízet možnost vytváření koláží z vícero fotek, což pro vývojáře v Instagramu bylo patrně signálem pro to, aby trochu povolili otěže – nyní lze totiž v rámci jednoho příspěvku nahrát až 20 fotografií.

Instagram umožní sdílet až 20 fotek v jednom příspěvku

Tato funkce se zavádí pro všechny uživatele, ale může chvíli trvat, než se na vašem účtu aktivuje. Každý karuselový příspěvek může nyní obsahovat až 20 fotografií nebo videí. Dříve mohli uživatelé přidat do každého karuselového příspěvku maximálně 10 kusů obsahu, čemuž se hovorově říkalo „fotosběrna.“ Funkce karuselu byla uživatelům poprvé zpřístupněna v roce 2017.

Instagram pomalu přidává do příspěvků typu karuselu další funkce, včetně možnosti párování skladeb se snímky a společných příspěvků, které umožňují přidávat obsah více uživatelům. Možnost přidávat ještě více obsahu do jednoho příspěvku by mohla být užitečná právě pro tento účel, zejména pokud se na jednom příspěvku typu karusel podílí větší množství různých lidí. Novinku ocení také tvůrci, kteří crosspostují příspěvky mezi Instagramem a Facebookem, které právě limit deseti fotografií mnohdy omezoval. Tímto rozšířením se Instagram snaží vyrovnat službě TikTok, která v současnosti podporuje příspěvky až o 35 fotografiích.

Ačkoli TikTok prorazil jako aplikace pro krátká videa, fotografie se překvapivě rychle ujaly: existují například formáty a trendy, které používají fotografie místo klipů, přičemž někteří uživatelé vyprávějí dlouhé příběhy po malých částech, snímek po snímku. Je poměrně překvapivé, že toto není součástí příspěvků na Instagramu už delší dobu, ale možná by zdvojnásobení prostoru mohlo vytvořit tu správnou příležitost pro publikaci podobného obsahu.