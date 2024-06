Instagram testuje nepříjemnou novinku. Aplikace už nikdy nebude jako dřív

Společnost Meta došla do bodu, kdy reálně zvažuje nasazení pevných reklamních pozic do své aplikace. Tyto reklamy se zobrazí přes celou obrazovku, respektive ne nutně přes celou, ale každopádně vám zakryjí 90–100 % obsahu, na který se zrovna díváte. A teď perlička: mohou být nepřeskočitelné.

O velmi nepříjemné novince informoval jako první nadšenec do technologií @TheDanLevy, kterému se při prohlížení Instagramu najednou objevilo kolečko nazvané „Ad break“ (česky reklamní přestávka), následoval odpočet a pak se zobrazil sponzorovaný příspěvek. Doba trvání této reklamy je zhruba 10 sekund a většinou nejde přeskočit, nicméně to nemusí být pravidlem (alespoň v rámci testovacího provozu).

Managed to capture the Instagram Feed Ad Break briefly on video

Very short clip b/c Meta seems to limit Instagram Ad Break in Feed insertions to only ~10 seconds long (I think) making it difficult to really get them screen recorded in action but I did what I could 😁 pic.twitter.com/YJ91VJTcts

— Dan Levy ✡ דניאל לוי (@TheDanLevy) June 3, 2024