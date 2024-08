TikTok odstraňuje kontroverzní systém odměn. Postarala se o to Evropská komise

Společnost ByteDance se dohodla na dalších zásadních změnách své aplikace TikTok na evropském trhu. Aby bylo možné sociální síť dále provozovat v zemích Evropské unie (EU), byl z ní odstraněn systém odměn, známý ze sesterské aplikace TikTok Lite. Totální zákaz TikToku na eurounijním trhu se tak alespoň prozatím odkládá.

V roce 2018, dva roky po uvedení aplikace TikTok, čínská společnost ByteDance přišla se sesterskou platformou TikTok Lite. Ta nabízela kromě odlehčených funkcí také systém odměn, který motivoval uživatele za každodenní používání aplikace, sledování videí a podobně.

Uživatelé jednoduše získávali speciální mince a body. Tyto odměny lze následně směnit za reálné výhody, často ve formě kupónů nebo slev na různé produkty firem, s nimiž má ByteDance domluvenou spolupráci. Program odměn se stal rychle kontroverzním, protože negativně ovlivňoval psychiku uživatelů. A to často i nezletilých dětí, které se na platformu dostaly, přestože je TikTok Lite věkově omezen na 18 let.

Evropská komise (EK) byla znepokojena tím, že program odměn TikTok Lite byl spuštěn bez předchozího pečlivého posouzení rizik, která s sebou nese, zejména pokud jde o návykový účinek programu odměn, a bez přijetí účinných opatření ke zmírnění rizik. Komise se jednoznačně domnívá, že program odměn může stimulovat návykové chování a může mít negativní účinky na fyzické a duševní zdraví uživatelů.

V Česku TikTok Lite dostupný není, do Evropy se dostal až v dubnu letošního roku a debutovými zeměmi byla Francie a Španělsko. Na popud Komise však nyní provozovatel aplikace musí provést zásadní změnu – zcela zrušit systém odměn. V opačném případě jeho aplikace není v souladu se zákonem o digitálních službách (DSA) a ohrožena by tím byla i samotná existence původního TikToku na eurounijním trhu.

Nařízení ohledně ukončení provozu systému odměn v TikToku Lite je okamžitě právně závazné, jak informuje Evropská komise po domluvě s ByteDance. Představitelé čínské sociální sítě zatím žádné oficiální vyjádření nevydali. Na rozdíl od zástupců EK, kteří již vyslali vzkaz, že jde o zdvižený ukazováček pro celý segment sociálních platforem.

Today, we make #TikTok's commitment to indefinitely withdraw "TikTok Lite” from the EU legally binding under the DSA.

👉Our message is clear: there is no space in social media for any feature that puts users’ wellbeing at risk, especially minors.

🗞️https://t.co/fo9hwlNwKG

— Margrethe Vestager (@vestager) August 5, 2024