Hvězdná pěchota se dočká nového filmového zpracování, režisér se chce držet předlohy

Na obzoru se rýsuje nový snímek Hvězdná pěchota

Na starosti ho údajně dostal jihoafrický režisér Neill Blomkamp

Nemá se jednat o pokračování, ani o remake kultovní klasiky z roku 1997

Snímek Hvězdná pěchota (v originále Starship Troopers) režiséra Paula Verhoevena z roku 1997 si získal kultovní status (ČSFD: 77 procent). Akčnímu snímku nechybí notná dávka testosteronu, skvělých hlášek či romantická zápletka, na druhou stranu se ale nejedná o „hloupý akčňák“, ale disponuje také přesahem, který vykresluje totalitní a notně militarizovanou společnost, přičemž se nebojí ani ukazovat absurdní situace. Další dvě pokračování s podtituly Hrdinové Federace (ČSFD: 25 procent) a Skrytý nepřítel (ČSFD: 41 procent) už nicméně tak velký ohlas nezaznamenaly.

Nová Hvězdná pěchota nebude remake, ani pokračování

Nyní ale tato značka má šanci napravit si reputaci. Společnost Columbia Pictures pověřila režiséra filmu District 9 Neilla Blomkampa, aby napsal scénář a režíroval novou Hvězdnou pěchotu, alespoň podle informací serveru Hollywood Reporter. Film bude natočen podle stejnojmenné knihy Roberta A. Heinleina z roku 1959, nicméně nepůjde ani o remake původního snímku, ani o pokračování, jak tvrdí zdroje, přičemž Blomkampova manželka Terri Tatchellová bude údajně nový film koprodukovat. Více informací prozatím nemáme, tudíž netušíme, kdo bude ve filmu hrát či na kdy je plánovaná premiéra.

Heinleinova kniha byla kritizována za to, že oslavuje fašismus – kritika se nevyhnula ani Verhoevevu filmu v době jeho uvedení do kin, jak poznamenává The Hollywood Reporter. Dnes se ale pohled kritiků i fanoušků změnil a obecně platí, že jeho film byl zamýšlen jako komicky přehnaná verze původní předlohy.

Blomkamp se neúspěšně pokoušel natočit filmy z jiných sci-fi sérií, včetně pokračování Verhoevenova RoboCopa s názvem RoboCop Returns. Plánoval také nový film ze série Vetřelec, ale ten byl odložen ve prospěch pokračování Promethea Ridleyho Scotta, Alien: Covenant. Naposledy režíroval film Gran Turismo, který se sice setkal s kladným hodnocením (ČSFD: 77 procent), nicméně fanoušci závodní hry příliš nadšeni nebyli.